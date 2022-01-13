تشلسي يتخطى توتنهام ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تغلب تشلسي على غريمه اللندني توتنهام 1-صفر بفضل هدف المدافع أنطونيو روديغر في الشوط الأول ليكمل انتصاره 3-صفر في الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

تقدم تشيلسي 2-صفر في لقاء الذهاب في ستامفورد بريدج الأسبوع الماضي، وصعب روديغر المهمة على توتنهام حين حول ركلة ركنية من ميسون ماونت إلى الشباك في الدقيقة 18.

وكافح توتنهام لتصحيح المسار لكنه لم يكن محظوظا، إذ ألغيت ركلتا جزاء له في الشوطين الأول والثاني بعد تدخل نظام حكم الفيديو المساعد.

كما ألغي هدف لهاري كين بداعي التسلل عقب تدخل جديد من حكم الفيديو.

وسيسعى تشلسي، الذي يواجه مانشستر سيتي في الدوري الممتاز يوم السبت، لتحقيق لقبه السادس في كأس الرابطة عندما يواجه ليفربول أو أرسنال في النهائي.

ويستضيف ليفربول منافسه أرسنال في ذهاب الدور قبل النهائي اليوم الخميس.