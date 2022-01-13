بات منتخب الكاميرون أول متأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها 33 المقامة حاليا على ملاعبه، بعدما حقق فوزا كاسحا 4-1 على منتخب إثيوبيا، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالمسابقة القارية التي تشهد مواجهة أخرى بين الرأس الأخضر (كاب فيردي) وبوركينا فاسو في وقت لاحق اليوم.

وانفرد منتخب الكاميرون بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما تغلب 2-1 على بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الأحد الماضي، بينما بقي منتخب إثيوبيا في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته صفر-1 أمام كاب فيردي، صاحب المركز الثاني حاليا بـ3 نقاط، في الجولة الأولى.

وبذلك، ضمن منتخب الكاميرون تأهله للأدوار الإقصائية من المسابقة التي توّج بها 5 مرات، بصرف النظر عن نتائج اللقاءات الأخرى في المجموعة.

📹 ملخص المباراة: 🇨🇲 4-1 🇪🇹 ثنائية كلًا من أبو بكر وإيكامبي نجما الكاميرون في شباك إثيوبيا منحت الأسود غير المروضة بطاقة التأهل الأولى لدور الـ16 من #كأس_الأمم_الإفريقية2021#الكاميرون2021 | #CMRETH | @Football2Gether pic.twitter.com/ovYahu2YiY — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 13, 2022

وفي حال تساوي منتخب الكاميرون مع بوركينا فاسو وكاب فيردي في رصيد 6 نقاط لكل منها بنهاية لقاءات المجموعة، فسوف تحتكم المنتخبات الثلاثة لفارق المواجهات المباشرة فيما بينها لتحديد المراكز، والتي ربما تدفع بالمنتخب الكاميروني -وهو احتمال ضعيف للغاية- للتراجع إلى المركز الثالث، حيث سيصعد حينها أيضا ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول.

وبادر منتخب إثيوبيا بتسجيل هدف مبكر ومباغت عن طريق داوار هوتيسا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يكشر منتخب "الأسود غير المروضة" عن أنيابه، ويرد بـ4 أهداف حملت توقيع كارل توكو إيكامبي في الدقيقتين الثامنة و68، وفينسيت أبو بكر في الدقيقتين 53 و55.

وكان من الممكن أن تزداد غلة الكاميرون التهديفية في اللقاء لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه، بعدما تصدت العارضة لأكثر من تصويبة على المرمى الإثيوبي.

ورفع أبو بكر رصيده التهديفي في البطولة إلى 4 أهداف، بعدما سبق له تسجيل هدفين من ركلتي جزاء أمام بوركينا فاسو، ليتربع منفردا على صدارة ترتيب هدافي البطولة.