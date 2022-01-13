الكاف يصدر بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس بيانا رسميا بشأن الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة منتخبي تونس ومالي مساء أمس الأربعاء في كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

وانتهت المباراة بفوز مالي 1-صفر على ملعب أولمبيه في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة بالبطولة الأفريقية، وقد أثارت قرارات حكم المباراة حالة من الجدل على نطاق واسع.

وأصدر الكاف بيانا رسميا اليوم عبر موقعه على الإنترنت، جاء فيه "فيما يتعلق بمباراة توتال إنرجيز كأس الأمم الأفريقية بين تونس ومالي، التي أقيمت في ليمبي يوم 12 يناير/كانون الثاني 2022: يقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة".

وأضاف "يقوم كاف بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة.. في هذه المرحلة، كاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية".

وشهدت المباراة ما وصف بأنه "كارثة تحكيمية"، كان بطلها الزامبي جاني سيكازوي الذي أدار اللقاء، حيث قرر بشكل مفاجئ إنهاء المباراة في الدقيقة 85، قبل أن يقرر استكمال اللقاء بعد اعتراض الطاقم الفني لمنتخب تونس بقيادة المدير الفني منذر الكبير.

وكرر سيكازوي الأمر ذاته مجددا، بعدما أنهى المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ10 ثوان، معلنا فوز مالي 1-صفر دون أن يعلن عن الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رغم توقف اللقاء لعدة دقائق لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

واعترض الجهاز الفني للمنتخب التونسي على قرار الحكم بعد إطلاقه صافرة النهاية، لكن سيكازوي أصر على قراره ليخرج الحكام والفريقان من الملعب.

وبعد عدة دقائق، عاد الحكم الرابع للمباراة هيلدر مارتينز دي كارفاليو، مع المساعدين لاستئناف المباراة من دون سيكازوي، ليعود الماليون لأرض الملعب للعب الوقت المتبقي، لكن المنتخب التونسي فضل عدم العودة لاستئناف المباراة، وفقا لما أكده الموقع الإلكتروني الرسمي للكاف.

ووصف منذر الكبير إدارة سيكازوي للمباراة بأنها "لا يمكن تفسيرها".

وفاز منتخب مالي في المباراة بهدف وحيد سجله إبراهيما كوني من ضربة جزاء في الدقيقة 48.

وبعد استئناف اللعب بعد الدقيقة 85، طرد البلال توريه من صفوف منتخب مالي في الدقيقة 87، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية مع تبقي 13 ثانية على نهاية الدقيقة 90.

وشهد الشوط الثاني من المباراة أكثر من توقف، منها توقفان طويلان للرجوع لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) لدى احتساب ضربة الجزاء لمنتخب مالي، وكذلك احتساب ضربة جزاء لمنتخب تونس التي أهدر وهبي الخزري فرصة التسجيل منها في الدقيقة 77.

وتردد أنه جرى نقل الحكم سيكازوي إلى المستشفى عقب المباراة، بداعي أنه تأثر بضربة شمس وجفاف تسببت في فقدانه التركيز.