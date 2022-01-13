ذكرت وسائل إعلام محلية أن منتخب تونس ألغى مرانه الخفيف للتخلص من الإرهاق عقب الخسارة 1-صفر من مالي اليوم الأربعاء في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بسبب مخاوف أمنية في الكاميرون.

وقال قائد في جماعة مسلحة ومحام حقوقي اليوم الأربعاء إن متمردين انفصاليين قتلوا جنديا خلال هجوم على مدينة بويا التي تقع في غرب الكاميرون وتستضيف 4 من الفرق المشاركة في كأس الأمم، منها تونس.

وخسرت تونس 1-صفر أمام مالي بعد نهاية فوضوية، إذ أطلق الحكم صفارة النهاية مرتين قبل اكتمال الوقت الأصلي وسط اعتراضات تونسية.

وأودى الصراع في الكاميرون بحياة ما لا يقل عن 3 آلاف شخص، وأجبر ما يقرب من مليون على الفرار. ويُتهم الانفصاليون والقوات الحكومية على السواء بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات الكاميرونية طلبت إلغاء مران تونس بمدينة بويا التي شهدت الكثير من الاشتباكات بين الجيش والمتمردين، وتستقبل فرق المجموعة السادسة التي تضم مالي وغامبيا وموريتانيا أيضا.