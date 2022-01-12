أكدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف فريق ريال مدريد يحظى بكونه لاعب الليغا صاحب الشعبية الأكبر على الإطلاق بين المشجعين في الشرق الأوسط والسعودية التي تستضيف حاليا كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن سر شعبية بنزيمة بين عشاق كرة القدم بالمنطقة يرجع لعقيدته الإسلامية وحرصه الدائم على الذهاب إلى مكة المكرمة، أقدس مدينة في الإسلام لأداء فريضة الحج أو العمرة، كما أنه يحرص على مشاركة المسلمين شعائرهم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي حيث يحظى بمتابعات ضخمة.

👁️ مسرح اللقاء! 👁️

🏟️ استاد الملك فهد الدولي #السوبر_الإسباني pic.twitter.com/fYKaNj23vI — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 12, 2022

وأشارت إلى أنه يأمل في ترك بصمته بالسعودية، وقيادة ريال مدريد للقب السوبر الإسباني، قبل مواجهة برشلونة مساء اليوم الأربعاء.

ويأمل مشجعو ريال مدريد في جميع أنحاء العالم أن يكون بنزيمة في حالة جيدة مرة أخرى ليقود لوس بلانكوس إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه الفائز في نصف النهائي الآخر، مع مواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بيلباو غدا الخميس.

وقالت ماركا إن عين بنزيمة على الكأس بعد تسجيله هدفه 300 و301 مع ريال مدريد ضد فالنسيا، إذ يتمتع اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بموسم مثمر آخر، وأصبح على بعد 7 أهداف فقط عن أسطورة الملكي ألفريدو دي ستيفانو، الذي يحتل حاليا المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين في تاريخ النادي بعد كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس.

ويدعم حظوظ بنزيمة في التألق أنه يلعب إلى جانب فينيسيوس جونيور الذي يدعمه أمام المرمى ويتبادلان التهديف وصناعة الأهداف لبعضهما البعض.

ويتصدر بنزيمة قائمة الهدافين في الليغا برصيد 17 هدفا يليه فينيسيوس (12 هدفا) أي أنهما سجلا معا 29 هدفا في الليغا فقط، وهو أكثر مما سجله 13 فريقا في المسابقة بين 20 فريقا.