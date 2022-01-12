في ظل غموض موقف النجم المصري محمد صلاح بشأن مفاوضات تجديد عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي وتصريحاته التي قد توحي بالرحيل، علق يورغن كلوب مدرب الريدز على المفاوضات ورفض تصريحات صلاح في هذا الوقت الحساس من المفاوضات.

ورغم كل شيء أعرب كلوب عن تفاؤله إزاء توقيع صلاح على عقد جديد مع النادي المنافس على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مضيفا أن المفاوضات الطويلة ليست شيئا يدعو للقلق.

وينتهي عقد صلاح -مهاجم منتخب مصر، وهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا- مع ليفربول في 2023، وأكد مرارا رغبته في الاستمرار مع النادي.

صلاح لا يطلب "أشياء مجنونة"

ومفاوضات تجديد العقد مستمرة بين الطرفين، وفي مقابلة مع مجلة "جي كيو" (G Q)، قال صلاح (29 عاما) إنه لا يطلب "أشياء مجنونة"، لكنه أضاف أن الأمر في يد النادي.

وتحول الموضوع حتما إلى صلاح عندما تحدث كلوب في مؤتمره الصحفي قبل مباراة ليفربول في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام أرسنال غدا الخميس.

كلوب "متفائل"

وقال كلوب "أنا متفائل للغاية بشأن هذا الأمر، لكن لا أعتقد أنه من المنطقي التحدث نيابة عن الجماهير لأنني متأكد من أن الجماهير ليست متوترة مثلكم. المحادثات جيدة، وهذا ما يمكنني قوله".

وأضاف "إنهم يعرفون النادي منذ فترة طويلة ويعرفون الأشخاص الذين يتعاملون هنا مع الأشياء المختلفة لفترة طويلة جدا، لذلك أعتقد أن هناك أسبابا كافية لتكون إيجابيا. ولكن ما دام أنه لم يتم ذلك فلا يمكننا قول أي شيء عن الأمر".

ولعب صلاح -مهاجم تشلسي السابق- دورا أساسيا في نجاح ليفربول تحت قيادة كلوب، فأحرز 111 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في 4 مواسم ونصف الموسم في أنفيلد.

وربما أثارت مقابلته مع مجلة "جي كيو"، التي قال فيها إن استمراره أو رحيله "ليس في يده"، قلق جماهير ليفربول التي تعشقه وتتغنى باسمه في شغف.

توقيت تصريحات صلاح

وأعرب كلوب عن رفضه تصريحات هداف فريقه بقوله "في الوقت الحاضر، من الخطير إجراء هذه المقابلات، نحن نعلم ما يريد (مو) قوله، نريده أن يبقى، هذا هو الوضع الآن، هذه الأشياء تستغرق وقتا ولا يمكنني تغيير ذلك".

وأضاف "هناك كثير من الأشياء في المفاوضات، وهناك طرف ثالث أيضا في وجود وكيله، لا داعي للقلق؛ إنها عملية عادية".

وكان من المقرر إقامة ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الأسبوع الماضي على ملعب أرسنال، لكن المباراة تأجلت بسبب كوفيد-19؛ مما أدى إلى إغلاق مقر تدريبات النادي.

ويستضيف ملعب أنفيلد الآن مباراة الذهاب، ويقول كلوب إنه يمتلك الآن تشكيلة قوية ليختار منها رغم غياب صلاح وساديو ماني لمشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية. وأصبح الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد والحارس أليسون جاهزين بعد غيابهما فترة بسبب كوفيد-19.

وقال المدرب الألماني "كل اللاعبين غير المصابين أو سافروا لأفريقيا بوسعهم اللعب. تدرب ترينت وأليسون أمس. لم يتدرب ديفوك أوريغي وتياجو. هذا هو الأمر".