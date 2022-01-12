خطة "5-5-0".. صحيفة بريطانية تسخر من طريقة لعب منتخب مصر أمام نيجيريا

أثارت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية سخرية الجماهير المصرية عبر تويتر، وذلك بعد نشر تقرير عن خطة لعب الفراعنة أمام نيجيريا.

وتحت عنوان "ما هذا بحق الجحيم؟" كتبت الصحيفة "حيرة مشاهدي كأس أمم أفريقيا بسبب تشكيلة مصر التي لم يسبق لها مثيل (5-5-0) ضد نيجيريا في المباراة الافتتاحية لصلاح ورفاقه".

ونشرت الصحيفة صورة ساخرة من التشكيلة الخططية للمنتخب المصري، والتي تضمنت 5 مدافعين و5 من لاعبي خط الوسط، دون وجود أي لاعب في الهجوم.

وعلق عدد من المغردين عبر تويتر على تقرير الصحيفة البريطانية، مشيرين إلى أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قاد مصر نحو العالمية ولكن في مجال الضحك والسخرية بعيدا عن كرة القدم.

صيحفة ذا صن انتقادا لكيروش : ما هذا بحق الجحيم؟! بقي بيتقلنا ما هذا بحق الجحيم،، منك لله يا كيروش 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/YAcmGoKP4D — Moaz Adel (@moaz25043344) January 12, 2022

صحيفه صن الانجليزيه تعلق على خطه كيروش الجديده 0-5-5 اصبحنا سخريه العالم مفيش مسؤول دكر يرسل له تذكره السفر من الكاميرون على البرتغال https://t.co/wXeupBVFoF — Youssef Gamal (@YossefG34337028) January 11, 2022

وتطرق آخرون إلى سوء الأداء الذي ظهر به المنتخب أمام نظيره النيجيري في افتتاح مشواره بأمم أفريقيا، مؤكدين على أنه السبب في أن يصبح الفريق حديث العالم في الوقت الحالي.

الموضوع وصل ل ذا صن 😂😂5-5-0 كيروش فعلا وصلنا للعالميه بس من حيث الضحك pic.twitter.com/wBznbkdd3z — Quelqu'un (@MohamEdSaad196) January 11, 2022

صحيفه صن البريطانية 🎙️

طريقه لعب مصر حيرت العالم كانت تلعب بطريقه 5_5_0 🤦‍♂️#كيروش_هجاص@EFA pic.twitter.com/ekAZtkG3cJ — 🇦🇹Mohamed Hasan🇦🇹 (@Zamalekawy151) January 12, 2022

وتعرض المنتخب المصري (صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة) إلى الهزيمة بهدف وحيد أمام نيجيريا في المجموعة الرابعة التي شهدت أيضا تعادلا سلبيا بين السودان وغينيا بيساو.

وتلتقي مصر مع غينيا بيساو يوم السبت المقبل، فيما يلعب فريق النسور النيجيري أمام منتخب السودان في الجولة الثانية من دور المجموعات.