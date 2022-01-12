كرة قدم

خطة "5-5-0".. صحيفة بريطانية تسخر من طريقة لعب منتخب مصر أمام نيجيريا

12/1/2022

أثارت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية سخرية الجماهير المصرية عبر تويتر، وذلك بعد نشر تقرير عن خطة لعب الفراعنة أمام نيجيريا.

وتحت عنوان "ما هذا بحق الجحيم؟" كتبت الصحيفة "حيرة مشاهدي كأس أمم أفريقيا بسبب تشكيلة مصر التي لم يسبق لها مثيل (5-5-0) ضد نيجيريا في المباراة الافتتاحية لصلاح ورفاقه".

ونشرت الصحيفة صورة ساخرة من التشكيلة الخططية للمنتخب المصري، والتي تضمنت 5 مدافعين و5 من لاعبي خط الوسط، دون وجود أي لاعب في الهجوم.

وعلق عدد من المغردين عبر تويتر على تقرير الصحيفة البريطانية، مشيرين إلى أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قاد مصر نحو العالمية ولكن في مجال الضحك والسخرية بعيدا عن كرة القدم.

وتطرق آخرون إلى سوء الأداء الذي ظهر به المنتخب أمام نظيره النيجيري في افتتاح مشواره بأمم أفريقيا، مؤكدين على أنه السبب في أن يصبح الفريق حديث العالم في الوقت الحالي.

وتعرض المنتخب المصري (صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة) إلى الهزيمة بهدف وحيد أمام نيجيريا في المجموعة الرابعة التي شهدت أيضا تعادلا سلبيا بين السودان وغينيا بيساو.

وتلتقي مصر مع غينيا بيساو يوم السبت المقبل، فيما يلعب فريق النسور النيجيري أمام منتخب السودان في الجولة الثانية من دور المجموعات.

المصدر : وكالة سند