منتخب الجزائر يتعثر في أمم أفريقيا ويعادل إنجاز إسبانيا والبرازيل

تعثر المنتخب الجزائري، اليوم الثلاثاء، في بداية مشواره للدفاع عن لقبه في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، وتعادل سلبيا مع نظيره السيراليوني، في مباراة شهدت معادلة "محاربي الصحراء" لرقم مسجل باسم إسبانيا والبرازيل.

وظهر "محاربو الصحراء" بوجه شاحب في الشوط الأول من المباراة التي جرت بمدينة دوالا، ولم ينجحوا في صنع فرص خطيرة رغم أن منتخب سيراليون يصنف على أنه أضعف فرق المجموعة التي تضم أيضا ساحل العاج وغينيا الاستوائية.

ياسين إبراهيمي يُهدر فرصة ذهبية للجزائر 🇩🇿 رغم موقعه المناسب أمام تألّق حارس سيراليون نبالي كامارا.#كأس_أمم_أفريقيا #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/VpnuLwnyXY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 11, 2022

وتحسن أداء المنتخب الجزائري الذي يقوده جمال بلماضي خلال الشوط الثاني، ولكن الحظ عاند اللاعبين في ظل تألق دفاع الفريق المنافس الذي أحسن التعامل مع مراحل المواجهة.

وحصل كل منتخب على نقطة واحدة بداية مباريات المجموعة الخامسة، في انتظار المواجهة الأخرى التي ستجمع غينيا وساحل العاج غدا.

ورغم التعثر، نجح المنتخب الجزائري في الحفاظ على سلسلة مبارياته المتتالية بلا خسارة، ووصل إلى المباراة رقم 35 على التوالي، ليعادل إنجاز إسبانيا والبرازيل، ويستمر في ملاحقة الرقم القياسي المسجل باسم منتخب إيطاليا (37 مباراة).