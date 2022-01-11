كيروش في قفص الاتهام.. نيجيريا تهزم مصر وتربك حسابات الفراعنة

سقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام نظيره النيجيري صفر-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة بالكاميرون.

وظهر منتخب نيجيريا بشكل قوي وتقدم بشكل مبكر بحثا عن هدف التقدم، واستثمر الأخطاء المرتكبة من الجانب المصري لتهديد مرمى الحارس محمد الشناوي في العديد من المناسبات.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليتشي إيهياناتشو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب النيجيري أول 3 نقاط له في البطولة، في حين ظل المنتخب المصري بلا نقاط.

وجاءت هذه الخسارة لتربك حسابات المنتخب المصري -أكثر المنتخبات تتويجا بلقب البطولة برصيد 7 ألقاب- قبل مواجهة السودان وغينيا بيساو في الجولتين المقبلتين.

وسيكون المدرب كارلوس كيروش مطالبا بإعادة النظر في عدد من اختياراته الفنية، خاصة في الخط الهجومي، تجنبا لأي مفاجأة أخرى في المباراتين المقبلتين.

وتلقى كيروش انتقادات واسعة خلال مباراة اليوم بسبب تغيير مراكز لاعبي الهجوم، وهو ما أثر على أداء المنتخب المصري الذي لم يخلق فرصا كثيرة أمام مرمى نيجيريا.