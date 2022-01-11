صلاح: لم أطلب أشياء مجنونة والكرة بملعب إدارة ليفربول

قال محمد صلاح مهاجم ليفربول إن طلباته بشأن عقده ليست "مجنونة" وإن مستقبله في أنفيلد ليس في يده، مع استمرار المحادثات مع هذا اللاعب المصري الدولي بشأن توقيع عقد جديد مع النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويمتد عقد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا، مع ليفربول حتى يونيو/حزيران 2023.

وأكد اللاعب مجددا أنه يرغب في البقاء، لكنه أضاف أنه لم يتلق بعد عرضا مناسبا يعكس إسهاماته مع الفريق منذ انضمامه قادما من روما عام 2017 وقيادته للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وقال في مقابلة مع مجلة "جي كيو" (GQ) نشرت اليوم الثلاثاء "أريد أن أبقى، لكن الأمر في يد النادي. يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة، عندما تطلب شيئا ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطائك هذا الشيء، (يجب عليهم أن يفعلوا ذلك) لأنهم يقدّرون ما فعلته للنادي".

وأضاف "أنا في عامي الخامس هنا الآن. أعرف النادي جيدا. أحب الجماهير والجماهير تحبني. وأما الإدارة، فقد تم إبلاغهم بالموقف. الأمر في أيديهم".

ويوجد صلاح حاليا في الكاميرون، للمشاركة بكأس أمم أفريقيا، ضمن تشكيلة المنتخب المصري في مباراته ضد نيجيريا بافتتاح مباريات المجموعة الرابعة.