خسارة مصر في أمم أفريقيا.. سبب وحيد للهزيمة وكيروش يبحث عن مدرب

اتفق كثير من مشجعي منتخب مصر على توجيه اللوم للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش على الخسارة، مساء اليوم الثلاثاء، أمام نيجيريا صفر-1، في أول مواجهة بكأس أمم أفريقيا الجارية حاليا في الكاميرون.

وانتقد مغردون اختيارات كيروش وقراراته في تغيير مراكز اللاعبين، مؤكدين أنها كانت السبب الرئيسي في خسارة المنتخب.

وقال رياضيون إن الخسارة كانت نتيجة طبيعية بسبب الخطة غير المنطقية، وإن المنتخب قد يخسر البطولة والتأهل لكأس العالم في التصفيات إن استمر الأداء بنفس الطريقة.

وفور نهاية المباراة، تصدر وسم (#جون_مشترك) قائمة الأعلى تداولا بمصر، في إشارة إلى عدم وصول مهاجمي "الفراعنة" إلى منطقة مرمى منتخب نيجيريا بسبب الأداء الضعيف من قبل "الكتيبة المصرية" وأنه لم يظهر خلال المباراة سوى حارس واحد وهو محمد الشناوي (حارس المنتخب المصري).

وقال المهاجم السابق للمنتخب أحمد حسام "ميدو" إن أداء "الفراعنة" كان سيئا، محملا المدرب المسؤولية، ولكنه أشار إلى أن الحكم حرم مصر من ركلة جزاء واضحة.

احنا وحشين اوي النهارده بس لينا ضربة جزاء مافيهاش اي شك.. لازم حد يفوق كيروش..لا عتاب على اللاعبين الراجل ده ظلم كل اللاعيبه.. — Mido (@midoahm) January 11, 2022

واكتفى هيثم فاروق اللاعب المصري السابق والمحلل الحالي بشبكة قنوات "بي إن سبورتس" بعبارة "لا لون لا طعم لا رائحة" للإشارة إلى أداء المنتخب المصري.

لا لون .لا طعم .لا رائحة . — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) January 11, 2022

ممكن تخسر وانت عندك شكل وأداء فساعتها ماتلومش حد وتقول دا حال الكرة، لكن النهارده أخطاء تكتيكية بالجملة من كيروش ويتحمل مسئولية الخسارة كاملةً ولوحده… — Hussam Haddad (@Haddad_Hussam) January 11, 2022

كيروش مدرب لا يليق بمصر 🇪🇬 pic.twitter.com/0XoYYPKdU9 — أحمد سعيد طنطاوي (@ahmedtantawi) January 11, 2022

انا مش بحب اعاند ..بس بجد مصر لعبت احسن لما زيزو نزل ورمضان نزل ولو كان ساب مصطفي محمد كان ممكن نتعادل او ختي نزل شريف بدري ….حكايه تبديل مراكز اللعيبه بقا مزعج جدا ..مش ممكن كلنا غلط وهو صح يعني مش ممكن — TeMo (@Temo_Maverick) January 11, 2022

في المقابل، اعترف كيروش بالأداء المخيب للمنتخب، ولكنه عبر عن قناعته بتأهل "الفراعنة" للدور المقبل، وقال في تصريحات عقب المباراة "لم يكن هناك سبب لهذا الإخفاق وهذه الخسارة أمام المنتخب النيجيري. الشوط الأول كان فقيرا للغاية، لم نكن موجودين على أرضية الملعب، بدأنا اللعب في الشوط الثاني".

وأضاف المدير الفني "لقد خسرنا هذه المباراة، ولدينا 6 مباريات أخرى في البطولة، وسنتأهل للدور المقبل بعد المباراتين القادمتين أمام غينيا بيساو والسودان في دور المجموعات".

هذا وقد ذكرت تقارير إعلامية أن كيروش دخل في مشادة كلامية بعد المباراة، ورد على الانتقادات الموجهة إليه بقوله لأحد المشجعين "كن أنت المدرب".