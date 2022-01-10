كيف تحول أومتيتي من منبوذ في برشلونة إلى حل لأزمة لابورتا المالية؟

فاجأ نادي برشلونة المتابعين بالإعلان اليوم الاثنين عن تجديد عقد مدافعه صامويل أومتيتي بعد أسابيع من الجدل بشأن مستقبل اللاعب الذي رفض مغادرة الفريق رغم مشاركته في مباراة فقط منذ انطلاق الموسم الحالي.

وشكل الإعلان مفاجأة قد يصعب استيعابها، ففي الوقت الذي كانت تتحدث فيه إدارة نادي برشلونة عن محاولة دفع اللاعب إلى الخروج من الفريق قبل نهاية عقده في 2023 للتخلص من راتبه الضخم ومنح فرصة للتعاقد مع لاعبين جدد، أعلنت الإدارة الكتالونية اليوم تجديد عقد اللاعب إلى عام 2026.

ووفقا لتقرير بصحيفة "سبورت" (SOPRT) الإسبانية، فإن الإدارة بقيادة الرئيس جوان لابورتا لم تجد صيغة أخرى لتسجيل المهاجم فيران توريس سوى من خلال تجديد عقد أومتيتي.

وتعاقد برشلونة قبل أيام مع توريس قادما من مانشستر سيتي، ولكن المهاجم الإسباني لم يتم تسجيله بسبب تجاوز برشلونة حدود الرواتب المسموح بها في الدوري الإسباني.

وكان النادي الكتالوني مجبرا على تخفيض كتلة الأجور الحالية من أجل فسح مجال لإدراج توريس في قائمة الفريق؛ ومن هنا جاءت فكرة تجديد عقد أومتيتي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، تضمن التجديد تخفيضا في راتبه الحالي، مع تقسيط مستحقاته على السنوات المتبقية من عقده الجديد مع الفريق.

وبذلك أسهم أومتيتي في تخفيض كتلة الأجور، ومنح فرصة لإدارة النادي الكتالوني للبحث عن صيغة مناسبة لإعارة اللاعب في المستقبل، فراتبه لن يشكل عائقا أمام الأندية المهتمة بخدماته.

وانضم أومتيتي إلى برشلونة في 2016 قادما من ليون الفرنسي، وتراجعت مشاركاته مع الفريق بسبب إصابات متكررة على مستوى الركبة.