صلاح: لسنا الأوفر حظا للفوز بأمم أفريقيا وحلمي التتويج بلقب مع مصر

يرى قائد منتخب مصر محمد صلاح أن فريقه ليس المرشّح الأوفر حظا للفوز بكأس أمم أفريقيا الجارية في الكاميرون، لكنه وعد بأن يبذل الفريق قصارى جهده للفوز باللقب القاري الثامن.

وتبدأ مصر -صاحبة الرقم القياسي في الفوز باللقب في 7 مناسبات آخرها عام 2010- مشوارها في البطولة غدا الثلاثاء، بمواجهة نيجيريا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا السودان وغينيا بيساو.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بالكأس إلى مصر. لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه

البطولة هي كأس أمم أفريقيا".

وأضاف "نواجه ضغطا كبيرا من الجمهور المصري لأننا الأفضل في القارة من حيث تحقيق اللقب. 11 عاما مع المنتخب الوطني ومع مجموعة مختلفة من اللاعبين، ذهبنا إلى كأس الأمم 3 مرات ونحاول جاهدين الفوز وتحقيق اللقب".

وخاض صلاح مباراته الدولية الأولى في 2011، وشارك حتى الآن في 73 مباراة دولية.

وعن رأيه في البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب، قال صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز "المدرب يؤدي بشكل جيد، ووصلنا للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم. عقلي الآن مع المنتخب المصري، ولا أفكر في أي شيء آخر، والجميع هناك يدعمني ويطالبني بتحقيق البطولة".

واختير صلاح (29 عاما) ضمن القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين والمرشحة للفوز بجائزة الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي (فيفا)، وذلك إلى جوار ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.

وسيكون هناك الكثير من الآمال المعقودة على المهاجم المتوّج بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين، مع سعي مصر إلى تجاوز خيبة أمل خروجها المبكر على أرضها في 2019، حين أقصيت من ثمن النهائي بعد الخسارة بهدف من جنوب أفريقيا.