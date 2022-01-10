قاد سفيان بوفال منتخب المغرب للفوز على غانا 1-صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون.

وسجّل بوفال هدف المباراة الوحيد للمنتخب المغربي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وجاء فوز المغرب رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، بسبب إصابة عدد من العناصر الأساسية بفيروس كورونا.

وحصد "أسود الأطلس" 3 نقاط من مواجهتهم أمام أصعب فرق المجموعة، وعززوا آمال عشاقهم في المنافسة على التتويج باللقب الثاني للمغرب في تاريخ المسابقة.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة في وقت لاحق اليوم، وتجمع بين جزر القمر والغابون.