هز رودري الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح مانشستر سيتي الفوز 2-1 على مضيفه أرسنال الذي أنهى المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع غابرييل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وعقب تجاوز الهزيمة المذلّة 5-صفر بملعب الاتحاد في أغسطس/آب، ضغط أرسنال وتقدم في الدقيقة 31 عبر بوكايو ساكا بعد تمريرة من كيران تيرني.

وأدرك سيتي التعادل من ركلة جزاء نفذها رياض محرز في الشوط الثاني، بعدما وجد الحكم أن جرانيت تشاكا أسقط برناردو سيلفا بجذبه من القميص.

وبعد ذلك بدقيقتين طُرد غابرييل لحصوله على الإنذار الثاني.

وسجل رودري هدف الفوز بتسديدة من مدى قريب ليعزز سيتي صدارته إلى 11 نقطة أمام تشلسي الذي يستضيف ليفربول الثالث في الترتيب غدا الأحد.

وبقي أرسنال في المركز الرابع وله 35 نقطة.