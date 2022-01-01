كرة قدم

لاعبو الدوري السعودي يسيطرون على التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2021

Asian Champions League Final - Al Hilal v Pohang Steelers
الهلال توّج ببطولة دوري أبطال آسيا 2021 (رويترز)
1/1/2022

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في دوري أبطال آسيا لعام 2021، وفق تصويت الجمهور على الموقع الرسمي للاتحاد.

وشهدت التشكيلة المثالية التي نشرها الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني اليوم السبت، وجود 8 لاعبين من أندية الدوري السعودي لكرة القدم، معظمهم من لاعبي نادي الهلال الذي توّج بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي.

واختار الجمهور في مركز حراسة المرمى حارس نادي تراكتور الإيراني محمد رضا أخباري، حيث لعب 7 مباريات واستقبلت شباكه 4 أهداف، وحافظ على نظافتها في 5 مباريات بنسبة تصديات بلغت 79%.

وتكوّن خط الدفاع من لاعبي الهلال السعودي ناصر الدوسري، وجانغ هيون سو، ولاعب النصر السعودي عبد الإله العمري، بالإضافة إلى الظهير الأيمن لنادي الاستقلال الإيراني مانوتشير سافاروف.

وفي خط الوسط، كان نجما الهلال السعودي سالم الدوسري وسلمان الفرج، ومعهما مهدي ترابي نجم برسبوليس الذي حاز على أعلى الأصوات.

أما بالنسبة لخط الهجوم، فحصل مهاجم الهلال السعودي موسى ماريجا على أعلى الأصوات، ولجواره نجم النصر السابق والاتحاد حاليا عبد الرزاق حمد الله، ومهاجم الهلال الآخر بافيتمبي غوميز.

المصدر : وكالة سند