استقبل النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2022 بطريقة مختلفة، وقدّم كل منهما لجماهيره تقييما مختلفا للعام المنتهي 2021.

وأعرب رونالدو عن عدم رضاه عن المسار الحالي لناديه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حتى بعد قدوم المدرب الجديد رالف رانغنيك.

ونشر البرتغالي الدولي على إنستغرام بمناسبة العام الجديد صورة له ولعائلته، وكتب: "لست سعيدا بما حققناه مع مانشستر يونايتد، لا أحد منا سعيد، أنا متأكد من هذا".

تجدر الإشارة إلى أن يونايتد يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، لكنه خاض مباريات أقل من التي خاضتها الفرق الخمسة الأولى.

Cristiano Ronaldo and his partner reveal the gender of their unborn twins 👨‍👩‍👧‍👦 pic.twitter.com/vfjOPcKhbQ

— ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2021