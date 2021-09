هكذا أثر الخلاف الدبلوماسي على مواجهة إسبانيا وكوسوفو في تصفيات مونديال قطر

أثر الخلاف الدبلوماسي بين إسبانيا وكوسوفو على مباراة جمعت البلدين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي انتهت بفوز الإسبان بهدفين نظيفين.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام بعض الجماهير في كوسوفو -التي استضافت اللقاء- برفع لافتة مكتوب عليها "إسبانيا، أهلا بكم في جمهورية كوسوفو" في إشارة إلى عدم اعتراف مدريد باستقلال هذا البلد عن صربيا حتى الآن.

في السياق، بدأت ملامح الاختلاف الدبلوماسي على المعسكر الإسباني مبكرا، إذ رفض جناح المنتخب بابلو سارابيا ذكر اسم كوسوفو خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء.

ووجه صحفي محلي عتابا له على عدم ذكر اسم دولته خلال حديثه بالمؤتمر، ليكتفي سارابيا بالرد عليه بأنه "لم يفهم صيغة السؤال" ويواجه صعوبة في الترجمة.

من جهته، تجنب حساب "الماتادور الإسباني" -عبر تويتر- ذكر اسم كوسوفو بشكل صريح، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى مدينة بريشتينا أو ملعب "فاضل فوكري" الذي احتضن المباراة، إلى جانب استخدام حروف "Kos" في وسم المباراة.

وتسبب ذلك الخلاف في عدم بث المباراة مباشرة عبر القنوات المحلية، حيث تجاهل المعلقون الإسبان ذكر اسم الدولة أيضا، كما أشير لكوسوفو بالأحرف الصغيرة في مكان النتيجة على الشاشة.

وتعد إسبانيا واحدة من 5 دول أوروبية ترفض الاعتراف بكوسوفو، حيث تضم القائمة كلا من سلوفاكيا ورومانيا واليونان وقبرص.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثانية من التصفيات، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، في حين تأتي كوسوفو في المركز الرابع بـ 4 نقاط من 5 مباريات فقط.

Spain, welcome to the Republic of Kosovo. #Kosovo fans help our Spanish friends to remember the proper name of the country. #KosEsp #KosSpa pic.twitter.com/ioL3LkDlBs

— Stefan in Kosovo (@StefanInKosovo) September 8, 2021