انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

هكذا أثر الخلاف الدبلوماسي على مواجهة إسبانيا وكوسوفو في تصفيات مونديال قطر

إسبانيا واحدة من 5 دول أوروبية ترفض الاعتراف بكوسوفو (رويترز)
إسبانيا واحدة من 5 دول أوروبية ترفض الاعتراف بكوسوفو (رويترز)
9/9/2021

أثر الخلاف الدبلوماسي بين إسبانيا وكوسوفو على مباراة جمعت البلدين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي انتهت بفوز الإسبان بهدفين نظيفين.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام بعض الجماهير في كوسوفو -التي استضافت اللقاء- برفع لافتة مكتوب عليها "إسبانيا، أهلا بكم في جمهورية كوسوفو" في إشارة إلى عدم اعتراف مدريد باستقلال هذا البلد عن صربيا حتى الآن.

في السياق، بدأت ملامح الاختلاف الدبلوماسي على المعسكر الإسباني مبكرا، إذ رفض جناح المنتخب بابلو سارابيا ذكر اسم كوسوفو خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء.

ووجه صحفي محلي عتابا له على عدم ذكر اسم دولته خلال حديثه بالمؤتمر، ليكتفي سارابيا بالرد عليه بأنه "لم يفهم صيغة السؤال" ويواجه صعوبة في الترجمة.

من جهته، تجنب حساب "الماتادور الإسباني" -عبر تويتر- ذكر اسم كوسوفو بشكل صريح، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى مدينة بريشتينا أو ملعب "فاضل فوكري" الذي احتضن المباراة، إلى جانب استخدام حروف "Kos" في وسم المباراة.

وتسبب ذلك الخلاف في عدم بث المباراة مباشرة عبر القنوات المحلية، حيث تجاهل المعلقون الإسبان ذكر اسم الدولة أيضا، كما أشير لكوسوفو بالأحرف الصغيرة في مكان النتيجة على الشاشة.

وتعد إسبانيا واحدة من 5 دول أوروبية ترفض الاعتراف بكوسوفو، حيث تضم القائمة كلا من سلوفاكيا ورومانيا واليونان وقبرص.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثانية من التصفيات، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، في حين تأتي كوسوفو في المركز الرابع بـ 4 نقاط من 5 مباريات فقط.

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

بالفيديو.. جماهير البريميرليغ بين الحماس لعودة رونالدو إلى أولد ترافورد والتوتر من سقوط أرسنال

رونالدو بقميص مانشستر يونايتد (مواقع التواصل)

مهدد بالسجن 5 سنوات.. بواتينغ متهم بالاعتداء على أم طفليه نتيجة خلاف على ناديه الجديد

بواتينغ (يمين) يتحدث إلى محاميه قبل بدء المحاكمة (رويترز)

تداعيات إلغاء قمة البرازيل والأرجنتين.. اختراق وكالة الصحة البرازيلية وتيتي: منتخب "التانغو" غير محترم

مدرب منتخب البرازيل (يمين): القرار العادل هو احترام القوانين، وإعطاء أولوية لصحة الناس، والرياضة مهمة ولكن الصحة تعلو عليها (رويترز)

ميسي ينتفض: منتخب الأرجنتين ليس فريق الفاشلين

ميسي: بعض وسائل الإعلام كانت تعاملنا كفاشلين. أخبرونا أننا لا نحب القميص، وطلبوا منا عدم اللعب للمنتخب الوطني بعد الآن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مقتل القناص الإسرائيلي في غزة.. تآكل للردع وأزمة ثقة بجيش الاحتلال

الشاب الفلسطيني يطلق النار من فتحة في الجدار على الجندي الإسرائيلي (مواقع التواصل)

انتخابات المغرب.. “الأحرار” أبرز الرابحين و “الإسلاميون” أكبر الخاسرين

العدالة والتنمية أكبر الخاسرين بانتخابات المغرب.. وحزب الأحرار الفائز الأكبر (الأناضول)

باحثون: لقاحات كورونا تزيد من عدد الحيوانات المنوية وحركتها

الأردن.. حكم نهائي بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق 15 عاما في قضية الفتنة

جندي أردني يقتاد باسم عوض الله إلى مقر محاكمته (مواقع التواصل الاجتماعي)