أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مجموعات مميزة تعد بمواجهات مثيرة في دور المجموعات، بداية من منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.
هدافو دوري أبطال أوروبا التاريخيون
9/9/2021
تنطلق الأسبوع المقبل نسخة موسم 2021-2022 من دوري أبطال أوروبا والتي من المتوقع أن تشهد مواجهات مثيرة بين كبار قارة أوروبا.
وصب سوق الانتقالات الصيفية حماسة إضافية على المسابقة القارية الأم مع رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة وانضمامه إلى باريس سان جيرمان، وعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، والبلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشلسي.
ويتصدر رونالدو وميسي قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة الأقوى في العالم على صعيد الأندية:
- رونالدو (36 عاما، مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس): 134 هدفا في 176 مباراة خلال 18 موسما.
- ميسي (34 عاما، برشلونة): 120 هدفا في 149 مباراة خلال 17 موسما.
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما، دورتموند وبايرن ميونخ): 73 هدفا في 96 مباراة خلال 10 مواسم.
- الإسباني راؤول غونزاليز (44 عاما، ريال مدريد وشالكة): 71 هدفا في 142 مباراة خلال 15 موسما.
- الفرنسي كريم بنزيمة (33 عاما، ليون وريال مدريد): 71 هدفا في 130 مباراة خلال 17 موسما.
- الهولندي رود فانيستلروي (45 عاما، آيندهوفن ومان يونايتد والريال): 56 هدفا في 73 مباراة خلال 11 موسما.
- الفرنسي تيري هنري (44 عاما، يوفنتوس وأرسنال وبرشلونة): 50 هدفا في 112 مباراة خلال 13 موسما.
المصدر : مواقع إلكترونية