هدافو دوري أبطال أوروبا التاريخيون

تنطلق الأسبوع المقبل نسخة موسم 2021-2022 من دوري أبطال أوروبا والتي من المتوقع أن تشهد مواجهات مثيرة بين كبار قارة أوروبا.

وصب سوق الانتقالات الصيفية حماسة إضافية على المسابقة القارية الأم مع رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة وانضمامه إلى باريس سان جيرمان، وعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، والبلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشلسي.

ويتصدر رونالدو وميسي قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة الأقوى في العالم على صعيد الأندية: