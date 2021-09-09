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كرة قدم

محاكمة بواتينغ بتهمة بالاعتداء على أم طفليه

بواتينغ (يمين) يتحدث إلى محاميه قبل بدء المحاكمة (رويترز)
بواتينغ (يمين) يتحدث إلى محاميه قبل بدء المحاكمة (رويترز)
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202106:26 PM (مكة المكرمة)

نفى جيروم بواتينغ، مدافع منتخب ألمانيا واللاعب السابق بفريق بايرن ميونخ لكرة القدم، اليوم الخميس، أمام محكمة في ميونخ مزاعم الاعتداء على رفيقته السابقة قبل 3 سنوات.

وأفاد بواتينغ -خلال مثوله أمام إحدى المحاكم الجزئية- أنه لم يضرب أو يصب رفيقته السابقة خلال قضائهما عطلة كاريبية عام 2018 في جزر تركس وكايكوس.

ووجهت إلى بواتينغ (33 عاما) تهمة الإيذاء البدني الجسيم والإساءة اللفظية، وقال الادعاء إنه أهان شريكته وضربها، وقام بعضها في رأسها وطرحها أرضا، وألقى عليها مصباحا وكيس تبريد.

وقال بواتينغ إن المرأة -وهي أم طفليه- أصبحت عنيفة وتسببت في جرح شفته بعد خلافهما في أثناء لعبة ورق، مشيرا إلى أنها سقطت عندما حاول دفعها بعيدا.

وأضاف اللاعب أن الخلاف كان يدور حول كيفية تنظيم المستقبل، حيث بدا أنه مستعد لمغادرة ميونخ، متوجها لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موضحا أن الأمور عادت إلى طبيعتها في اليوم التالي.

وظهر بواتينغ أمام المحكمة مرتديا بدلة سوداء وقميصا أبيض. وتم تحديد يوم واحد فقط لإجراءات المحكمة ويمكن أن يصدر الحكم الذي قد يصل إلى السجن لـ5 سنوات في وقت لاحق اليوم.

ولم ينتقل بواتينغ لنادي سان جيرمان، لكنه تعاقد مع ناد فرنسي آخر وهو أولمبيك ليون.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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