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كرة قدم

سان جيرمان يرد بقوة على "سخرية" رئيس رابطة الليغا

سان جيرمان: الدوري الفرنسي لا يفعل مثل بطولتك (خافيير تيباس) ينتظر حتى السنوات الأخيرة لاتخاذ الإجراءات ويضع قواعد مالية قوية (الأناضول)
سان جيرمان: الدوري الفرنسي لا يفعل مثل بطولتك (خافيير تيباس) ينتظر حتى السنوات الأخيرة لاتخاذ الإجراءات ويضع قواعد مالية قوية (الأناضول)
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202111:55 AM (مكة المكرمة)

رد باريس سان جيرمان بقوة على رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس بعد سخريته من أعمار لاعبي النادي الفرنسي وإنفاقه على التعاقدات، قائلا إن تيباس يتعيّن عليه التعامل مع الديون و"سوء الإدارة" في الدوري الإسباني.

وقال تيباس الذي ينتقد منذ مدة طويلة إنفاق باريس سان جيرمان -في مؤتمر صحفي- إن إنفاق النادي الفرنسي كان خطيرا على كرة القدم بعد التعاقد مع سيرجيو راموس (35 عاما) من ريال مدريد، وليونيل ميسي (34 عاما) من برشلونة خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

وقال تيباس "يبدو سان جيرمان مثل دوري للأساطير بالنظر إلى أعمار بعض اللاعبين. الدوري الإسباني يملك لاعبين صغار السن مثل فينيسيوس (لاعب ريال مدريد). مشكلة باريس سان جيرمان سنحلها نحن. ما يفعله باريس سان جيرمان خطير مثل دوري السوبر الأوروبي".

وتابع "سنواصل النمو رغم رحيل ميسي. سنعمل ضد الأندية التي تملكها دول. هذه الأندية أعداء مثل دوري السوبر الأوروبي".

وجاء في رسالة من بيكتوريانو ميليرو السكرتير العام لباريس سان جيرمان -اطلعت رويترز عليها- أن تيباس يشتت الانتباه عن مشاكل الدوري الإسباني التي يتعين عليه حلها، وأنه يجب عليه أيضا التعامل مع الأندية المتمردة (ريال مدريد وبرشلونة) التي لا تزال ملتزمة بمشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.

اللعب النظيف

وتساءل تيباس، الذي استهدف أيضا إنفاق مانشستر سيتي الإنجليزي، مرارا عن كيفية امتثال باريس سان جيرمان لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) للعب المالي النظيف.

وقال ميليرو في رسالته أمس الأربعاء، موجها حديثه إلى تيباس، "مرة بعد أخرى تسمح لنفسك بالهجوم على الدوري الفرنسي ونادينا ولاعبينا علانية، وكذلك لاعبي الأندية الأخرى وجماهير كرة القدم الفرنسية، بنشر بيانات مسيئة وتشهيرية باستمرار، وتشير إلى أننا لا نتوافق مع القواعد المالية لكرة القدم، فضلا عن بيانات أخرى لا أساس لها".

وأضاف ميليرو أن باريس سان جيرمان يمتثل للوائح اليويفا والبطولات المحلية الفرنسية.

وقال "الدوري الفرنسي لا يفعل مثل بطولتك ينتظر حتى السنوات الأخيرة لاتخاذ الإجراءات ويضع قواعد مالية قوية.. من المعروف الآن أن بعض الأندية الإسبانية وبطولتك تواجه مستويات لا يمكن تحملها من الديون بعد سوء الإدارة الجسيم، ناهيك عن الطريقة التي تم بها تمويل كرة القدم الإسبانية خلال العقد الماضي بما في ذلك التمويل من الدولة".

وقال ريال مدريد وبرشلونة إنهما يواجهان مستويات ضخمة من الديون ويكافحان للمنافسة في فترات الانتقال الأخيرة. وتابع الدوري الفرنسي أيضا أن تيباس يجب أن يركز على مشاكل بطولته.

وأضاف الدوري في بيان "الدوري الفرنسي يطلب من السيد تيباس مشاهدة تصريحاته المشينة التي لا تليق بالمؤسسة التي يمثلها.. ومع ذلك يرغب الدوري الفرنسي في الإشارة إلى المنح المالية السخية التي استفادت منها الأندية الإسبانية لعدة مواسم والتي تمثل أصل المشكلة الحالية، وهذا ليس مسؤولية الدوري الفرنسي أو مسؤولية باريس سان جيرمان".

المصدر : وكالات

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