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كرة قدم

تداعيات إلغاء قمة البرازيل والأرجنتين.. اختراق وكالة الصحة البرازيلية وتيتي: منتخب "التانغو" غير محترم

مدرب منتخب البرازيل (يمين): القرار العادل هو احترام القوانين، وإعطاء أولوية لصحة الناس، والرياضة مهمة ولكن الصحة تعلو عليها (رويترز)
مدرب منتخب البرازيل (يمين): القرار العادل هو احترام القوانين، وإعطاء أولوية لصحة الناس، والرياضة مهمة ولكن الصحة تعلو عليها (رويترز)
9/9/2021

تعرض موقع وكالة الرقابة على الصحة في البرازيل (إنفيزا)، للاختراق من قبل مجهولين أقدموا على وضع علم الأرجنتين على واجهة الصفحة المخصصة لملء بيانات دخول البلاد في إطار إجراءات جائحة كورونا.

وفي بيان لها، أكدت الوكالة أن الموقع خرج عن العمل لمدة ساعتين مساء أمس الأربعاء، إلا أنه عاد للعمل بشكل طبيعي، مؤكدةً أن طبيعة الاختراق كانت سطحية ولم يصل المخترقون لأي بيانات أو يؤثروا في عمل الموقع.

يأتي ذلك بعد ٣ أيامٍ على إيقاف الوكالة، لمباراة البرازيل والأرجنتين في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022 بعد 5 دقائق من انطلاقها، بسبب ما اعتبرته الوكالة خرقاً لبروتوكولات دخول البلاد من قبل 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقول الوكالة إن عدم تصريح اللاعبين عن زيارتهم للملكة المتحدة يعتبر انتهاكا لبروتوكولات مكافحة جائحة كورونا، إذ تنص اللوائح على ضرورة بقاء الشخص المسافر من بريطانيا إلى البرازيل في العزل الصحي لمدة 14 يوما.

بدوره، يشعر تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي أن الأرجنتين لم تتحل بالقدر الكافي من الاحترام في قرار الاستعانة باللاعبين الأربعة، خلال مواجهة الفريقين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال تيتي "القرار العادل هو احترام القوانين، القرار العادل هو إعطاء أولوية لصحة الناس، القرار العادل هو أن الرياضة مهمة ولكن الصحة تعلو عليها، القوانين تعلو عليها (كرة القدم)".

وأضاف "كنت أتمنى إقامة المباراة، لكننا في حاجة إلى قوانين، وأن نحترم تلك القوانين، كرة القدم ليست فوق ذلك، ينبغي احترام الأمر، نتعامل مع الأرواح، الأمر يتعلق بالصحة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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