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كرة قدم

نجم ليفربول ينجح في مغادرة غينيا بعد الانقلاب العسكري في كوناكري

كيتا كان يستعد للمشاركة مع غينيا في تصفيات كأس العالم في كوناكري الاثنين الماضي ضد المغرب (غيتي)
كيتا كان يستعد للمشاركة مع غينيا في تصفيات كأس العالم في كوناكري الاثنين الماضي ضد المغرب (غيتي)
8/9/2021

ذكرت تقارير بريطانية، أمس الثلاثاء أن نابي كيتا لاعب وسط ليفربول غادر بلاده غينيا، عقب انقلاب عسكري هناك، وهو في طريقه للعودة إلى إنجلترا.

وكان اللاعب البالغ عمره 26 عاما يستعد للمشاركة مع غينيا في تصفيات كأس العالم في كوناكري يوم الاثنين، لكن ألغيت المباراة بعدما أطاح انقلاب بالرئيس ألفا كوندي وقبل حل الحكومة لاحقا.

ورغم وجود تقارير عن إغلاق حدود غينيا، تم السماح للفريق المغربي بمغادرة البلاد يوم الأحد.

وقال متحدث عسكري يوم الاثنين إن غينيا فتحت الحدود ومجالها الجوي لأسباب تجارية وإنسانية.

وأعلن ليفربول في وقت سابق أنه يعمل عن كثب مع السلطات المعنية بإعادة لاعبهم كيتا إلى بريطانيا.

وبدأ كيتا أول مباراتين مع ليفربول في الدوري هذا الموسم، لكنه جلس بديلا خلال التعادل 1-1 مع تشيلسي في الجولة الثالثة. وسيلعب فريق المدرب يورغن كلوب ضد ليدز يونايتد يوم الأحد.

المصدر : وكالات

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