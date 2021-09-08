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ممفيس ديباي.. نجم جديد يسطع في الكامب نو

طريق ديباي نحو أن يصبح النجم الأول في برشلونة ممهد (رويترز)
طريق ديباي نحو أن يصبح النجم الأول في برشلونة ممهد (رويترز)
8/9/2021

عام 2021، كان استثنائيا للهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الجديد، إذ سجل أهدافا عدة وصنع أخرى.

ففي 38 مباراة لعبها العام الجاري، ساهم في 42 هدفا (سجل 28 هدفا وساهم بـ 14 آخر).

وآخر هذه الأهداف، كانت ثلاثية أمس في مرمى تركيا في مباراة انتهت بفوز ساحق لـ "طواحين الهواء" 6-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويحتل المهاجم البالغ من العمر 27 عاما، المركز الثامن في قائمة هدافي منتخب بلاده التاريخيين بـ 33 هدفا، وأداؤه أمس في ملعب "يوهان كرويف آرينا" ضد تركيا أثبت أنه رقم صعب وسيكون عاملا حاسما في تأهل منتخب بلاده للمونديال القطري.

وقدم ديباي -الذي مر بتجربة فاشلة مع مانشستر يونايتد- أداء لافتا مع ليون، فتح الباب له، لتحقيق حلمه وارتداء قميص البرسا وتقديم مستوى قوي في انطلاقة هذا الموسم في الدوري الإسباني.

إذ سجل هدفين في 3 مباريات بالليغا ويبدو أن طريقه نحو النجومية في الفريق الكتالوني ممهد، تحت قيادة مواطنه المدرب رونالدو كومان.

وبعد رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان، بات ديباي تحت الأضواء والبرسا يعتمد عليه بشكل رئيسي لتسجيل الأهداف وصناعتها.

وفتحت مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبواب التنافس على لقب هداف الليغا، وإذا واصل ديباي هذا الأداء، فبالتأكيد سيكون أحد المنافسين الجديين على جائزة "بيتشيتشي".

المصدر : ماركا

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