معجزة عودة البرنابيو الأحد المقبل

قد يبدو الأمر مستحيلا، ولكن ريال مدريد يسابق الزمن حتى تكون أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" جاهزة لمواجهة ضيفه سيلتا فيغو، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وللنجاح بهذه "المهمة المستحيلة"، لا يتوقف عمال الإنشاءات عن العمل دقيقة واحدة في الملعب، لتلبية حاجات اللاعبين والجماهير والصحفيين والعاملين في مجال البث المباشر للمباريات.

وتتضافر جهود جميع المشاركين في الأعمال لتسليم الملعب الذي تنتهي الأعمال فيه الأحد المقبل، ويصبح جاهزا كليا في يناير/كانون الثاني 2023.

البرجان الجديدان جاهزان

ولأن الأعمال لا تزال جارية، من المتوقع أن تصل السعة الاستيعابية للملعب إلى 50 ألف شخص، وبسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كوفيد-19″، فإن عدد الجماهير المتوقع حضورها في الملعب نحو 30 ألفا.

والعمال يعملون على مدار الساعة لتجهيز أرضية الملعب ومدرجات الجماهير وسقف الملعب قبل مواجهة الأحد المقبل.

وبعد تدمير البرجين "بي" و"سي"، بني برجان آخران محلهما ولم ينتهِ العمل بهما بعد، ولكن غرف الملابس وأنظمة التشغيل ومنطقة الصحافة باتت جاهزة للمباراة.

كما سيكون هناك نحو 200 شخص للمساعدة في دخول وخروج الجماهير من البرنابيو، ووسعت بوابات الدخول الجديدة، إضافة إلى مخارج الطوارئ.

ولم يتم الانتهاء بعد من مدرجات الطرف الجنوبي والجانب الغربي من البرنابيو، وسيتم تغطيتها خلال المباريات القليلة الأولى لريال مدريد عند عودته إلى الملعب.

وبسبب المواعيد النهائية، كان من المستحيل أن تكون هذه المدرجات جاهزة، حيث كان لا بد من نقل العديد من المواد إلى الملعب عبر الطرف الجنوبي.