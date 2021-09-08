سادت حالة من التفاؤل منصات التواصل في مصر، بعد الإعلان عن البرتغالي كارلوس كيروش مدربا جديدا للمنتخب الأول، خلفا لحسام البدري.

وحسب بيان نشره اتحاد الكرة المصري عبر فيسبوك، فإن الجهاز الجديد سيضم مساعدا أجنبيا لكيروش، ومحللا للآداء، ومختصا للتأهيل، إلى جانب تعيين ضياء السيد مدربا عاما، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

وأوضح البيان أن الجهاز الجديد سيصل القاهرة بداية الأسبوع المقبل، في حين يصل كيروش نهاية الأسبوع نفسه، وسيتم استكمال الجهازين الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال اجتماع قادم.

وانقلب تشاؤم المتابعين -الذي رافق النتائج الأخيرة للمنتخب المصري- إلى تفاؤل عقب تعيين المدرب البرتغالي، وعبر محللون عن ارتياحهم للقرار رغم عدم طرح اسمه في الترشيحات على مدار اليومين الماضيين.

وتطرق آخرون إلى اختيار جهازه المعاون الذي وُصف بـ"المتوازن"، لا سيما ضياء السيد الذي درب مجموعة اللاعبين الحاليين في مراحل سنية مختلفة على صعيد المنتخبات.

ورأى الإعلامي إبراهيم فايق أن تشكيل الجهاز الفني الجديد "متوازن ومحترم"، ورأى المعلق محمد الكواليني أن الاختيار كان في محله.

كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر.. ومعاه ك ضياء السيد مدرب عام ومحمد شوقي مدرب مساعد وعصام الحضري مدرب حراس مرمى.. تشكيل متوازن ومحترم.. ربنا يكتب لهم ويكتب لنا النجاح يارب 🙏 — Ibrahim fayek – إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) September 8, 2021

اختيار فى محله كارلوس كيروش وضياء السيد ومحمد شوقى وعصام الحضرى للمنتخب المصرى

واضح ان الامور كانت مترتبة من فترة

المهم ربنا يوفق منتخبنا #مصر 🇪🇬🇪🇬 — Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny) September 8, 2021

وعلق الصحفي محمد الجزار على اختيار كيروش، وقال إن الجهاز الفني الجديد على مستوى عال ويليق بالمرحلة، في حين أكد الصحفي أحمد العريان أن كيروش "أفضل من المرشحين الذين تم تداول أسمائهم في الأيام الماضية".

بصراحة والحق يقال جهاز فني على مستوى عالي جدا ، ويليق بالمرحلة #كيروش مدرب ممتاز وصاحب خبرات وفكر كويس ، والجهاز المعاون "هايل" كمان

باقي مدير منتخب "محترم" وبعيدا عن أي مجاملات ..مع توفير إعداد كويس وتحقيق متطلبات الجهاز

إن شاء الله نتفائل خير

كل الدعم والمساندة ،والقادم أفضل pic.twitter.com/IcYRFIZxJq — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) September 8, 2021

عموما كارلوس كيروش أفضل من المرشحين اللي اتقال أساميهم حتى لو ماكنش أنسب اسم طبعا — Ahmed Al Erian (@ElArian) September 8, 2021

الإعلامي كريم رمزي وصف اختيار المدرب البرتغالي بـ"مفاجأة حلوة"، رغم تحفظه على التجربة السابقة للمدرب مع نادي ريال مدريد.

واعتبر الصحفي ماجد الجزار أن كيروش خاض تجارب مقبولة في مسيرته، وعبر عن أمله أن يقف الحظ إلى جانب المدرب البرتغالي في تجربته مع المنتخب المصري.

بصراحة .. رغم اني تجربتي معاه في الريال تحمل ذكريات صعبة .. بس اختيار كارلوس كيروش بخبراته العظيمة مفاجأة حلوة 👌 — Karim Ramzy كريم رمزي 🇪🇬 (@KarimRamzy) September 8, 2021

كيروش منتخبات بشكل كبير وتجاربه مقبولة، أتمنى يكون ليه حظ حلو معانا ويتوفق في رحلة الصعود للمونديال pic.twitter.com/ApBzx4VlDD — كابتن ماجد (@MagedGazr) September 8, 2021

وسبق لكيروش (68 عاما) تدريب منتخبات البرتغال وإيران والإمارات وجنوب أفريقيا وكولومبيا، كما درب ريال مدريد وسبورتنغ لشبونة، وعمل مساعدا للمدرب الأسطورة أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد.

وتعادلت مصر -بطلة أفريقيا 7 مرات- بصعوبة 1-1 خارج أرضها مع الغابون بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة الأحد الماضي، وتحتل حاليا المركز الثاني في المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتمت إقالة البدري بعد العودة من الغابون، لتنتهي تجربة المدرب المصري التي بدأت قبل نحو سنتين، وتخللتها انتقادات كبيرة لخياراته ونتائجه مع المجموعة التي يقودها النجم محمد صلاح.