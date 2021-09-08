البث الحي
كرة قدم|مصر

كيروش يحقق الإجماع مبكرا بعد اختياره لتدريب منتخب مصر

كارلوس كيروش سبق له تدريب العديد من المنتخبات ومن بينها إيران والإمارات وكولومبيا (رويترز)
كارلوس كيروش سبق له تدريب العديد من المنتخبات ومن بينها إيران والإمارات وكولومبيا (رويترز)
8/9/2021

سادت حالة من التفاؤل منصات التواصل في مصر، بعد الإعلان عن البرتغالي كارلوس كيروش مدربا جديدا للمنتخب الأول، خلفا لحسام البدري.

وحسب بيان نشره اتحاد الكرة المصري عبر فيسبوك، فإن الجهاز الجديد سيضم مساعدا أجنبيا لكيروش، ومحللا للآداء، ومختصا للتأهيل، إلى جانب تعيين ضياء السيد مدربا عاما، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

وأوضح البيان أن الجهاز الجديد سيصل القاهرة بداية الأسبوع المقبل، في حين يصل كيروش نهاية الأسبوع نفسه، وسيتم استكمال الجهازين الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال اجتماع قادم.

وانقلب تشاؤم المتابعين -الذي رافق النتائج الأخيرة للمنتخب المصري- إلى تفاؤل عقب تعيين المدرب البرتغالي، وعبر محللون عن ارتياحهم للقرار رغم عدم طرح اسمه في الترشيحات على مدار اليومين الماضيين.

وتطرق آخرون إلى اختيار جهازه المعاون الذي وُصف بـ"المتوازن"، لا سيما ضياء السيد الذي درب مجموعة اللاعبين الحاليين في مراحل سنية مختلفة على صعيد المنتخبات.

ورأى الإعلامي إبراهيم فايق أن تشكيل الجهاز الفني الجديد "متوازن ومحترم"، ورأى المعلق محمد الكواليني أن الاختيار كان في محله.

وعلق الصحفي محمد الجزار على اختيار كيروش، وقال إن الجهاز الفني الجديد على مستوى عال ويليق بالمرحلة، في حين أكد الصحفي أحمد العريان أن كيروش "أفضل من المرشحين الذين تم تداول أسمائهم في الأيام الماضية".

الإعلامي كريم رمزي وصف اختيار المدرب البرتغالي بـ"مفاجأة حلوة"، رغم تحفظه على التجربة السابقة للمدرب مع نادي ريال مدريد.

واعتبر الصحفي ماجد الجزار أن كيروش خاض تجارب مقبولة في مسيرته، وعبر عن أمله أن يقف الحظ إلى جانب المدرب البرتغالي في تجربته مع المنتخب المصري.

وسبق لكيروش (68 عاما) تدريب منتخبات البرتغال وإيران والإمارات وجنوب أفريقيا وكولومبيا، كما درب ريال مدريد وسبورتنغ لشبونة، وعمل مساعدا للمدرب الأسطورة أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد.

وتعادلت مصر -بطلة أفريقيا 7 مرات- بصعوبة 1-1 خارج أرضها مع الغابون بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة الأحد الماضي، وتحتل حاليا المركز الثاني في المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتمت إقالة البدري بعد العودة من الغابون، لتنتهي تجربة المدرب المصري التي بدأت قبل نحو سنتين، وتخللتها انتقادات كبيرة لخياراته ونتائجه مع المجموعة التي يقودها النجم محمد صلاح.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

رابط خارجي

بعد إقالة حسام البدري.. ماذا يحتاج المنتخب المصري ليتمكن من بلوغ المونديال؟

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني والجهاز المعاون له، بعد تعادل المنتخب مع نظيره الغابوني 1-1 ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

7/9/2021
المزيد من كرة قدم

7 أسباب قد تقنع مبابي بالتجديد لباريس سان جيرمان

ليفاندوفسكي وسر الحمية المعكوسة وخبير النوم

ليفاندوفسكي يستعرض عضلاته عند احتفاله بهدف أحرزه لصالح بايرن ميونخ (غيتي)

عمليات حسابية في جامعة أكسفورد تحدد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

رونالدو (ثاني من اليمين) وميسي (الثاني من اليسار) تفوقا على بيليه (الأول يسارا) ومارادونا (مواقع التواصل)

عقوبات تنتظر فرقا إنجليزية منعت لاعبيها البرازيليين من المشاركة مع منتخبات بلادهم

ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشلسي رفضت السماح للاعبيها البرازيليين بالسفر والالتحاق بمعسكر منتخب بلادهم والمشاركة في مباريات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر (غيتي)
الأكثر قراءة

تشريعيات المغرب.. التجمع الوطني للأحرار يتصدر وتراجع كبير للعدالة والتنمية

جانب من عمليات الفرز في أحد مراكز الاقتراع بالرباط (الأناضول)

انتخابات المغرب.. "الأحرار" يتصدر النتائج الأولية و"العدالة والتنمية" ثامنا ونسبة تصويت كبيرة

اقتراع أمس في المغرب تضمن التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية (الأناضول)

التنين والصياد.. أن يكتب المطارد زكريا الزبيدي ما سوف يكون وينتصر

زكريا الزبيدي محمولا على الأكتاف في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، صورة تعود إلى أواخر الانتفاضة الثانية عام 2004 (رويترز)

الأسير العنيد محمود العارضة.. هكذا انتزع حريته من الاحتلال في المحاولة الثالثة

فتحية العارضة والدة الأسير محمود تحمل صورته (الجزيرة نت)