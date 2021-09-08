عمليات حسابية في جامعة أكسفورد تحدد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

نقاشات وتوقعات وتحليلات وجدال كان يحدث وسيبقى يحدث في الأشهر القادمة من أجل تحديد هوية اللاعب الذي يستحق لقب "أفضل لاعب في تاريخ لعبة كرة القدم".

في النهاية، يعود الأمر برمته إلى الرأي الشخصي، لذلك لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة أو قاطعة.

ولهذا حاول الدكتور توم كروفورد، عالم رياضيات في جامعة أكسفورد (University of Oxford) البريطانية الشهيرة، وضع حد نهائي لهذا النقاش والجدال مرة واحدة وإلى الأبد وبطريقة علمية.

وبطلب من أحد المواقع الرياضية الشهيرة، ولأول مرة، أدخل علم الرياضيات للمساعدة في الإجابة على السؤال الأزلي، وكان مثيرا أن تنوب الأرقام والعمليات الحسابية التي استخدمها الدكتور كروفورد عن الملايين من المعجبين العالميين. فالمؤشر هو أكثر من مجرد درجة، بالنسبة لنا فهو يساعد على تسوية نقاش استمر لأجيال.

ومن أجل التأهل إلى القائمة المختصرة لمؤشر "أفضل لاعب في التاريخ"، يجب أن يكون اللاعبون قد فازوا مرتين بجائزة الكرة الذهبية على الأقل.

كما على اللاعبين المختارين الحصول على نقاط عالية في 7 فئات مختلفة للدخول إلى قائمة الـ10 الأوائل:

الفئة الأولى: الألقاب

الفئة الثانية: الألقاب الدولية

الفئة الثالثة: الأهداف التي سجلها اللاعب لفريقه أو فرقه

الفئة الرابعة: الأهداف الدولية

الفئة الخامسة: الكرات الذهبية

الفئة السادسة: الأرقام القياسية

الفئة السابعة: مساهمات اللاعب وقيادته للمجد

وجاءت القائمة النهائية لأفضل 10 لاعبي كالتالي:

البرتغالي كريستيانو رونالدو الأرجنتيني ليونيل ميسي البرازيلي بيليه الأرجنتيني دييغو مارادونا الهولندي ماركو فان باستن الهولندي يوهان كرويف المجري فيرينك بوشكاش الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو البرازيلي رونالدو الفرنسي ميشيل بلاتيني

أي أن العمليات الحسابية توّجت البرتغالي رونالدو على عرش كرة القدم العالمية.

ويقول الدكتور كروفورد "بصفتي مشجعا كبيرا لكرة القدم، ناقشت لمدة طويلة مع أصدقائي من هو أعظم لاعب في كل العصور.. أحببت تقديم الرياضيات للجماهير على مدى السنوات القليلة الماضية، لذا فإن القدرة على عرض كيفية استخدامها في عالم كرة القدم كان أمرا ممتعا للغاية".

وختم "جاء رونالدو في المقدمة من خوارزميتي، من الواضح أن جميع إحصائيات اللاعبين الآخرين مذهلة للغاية، وأنا متأكد من أن النقاش سيستمر!".