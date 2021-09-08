عقوبات تنتظر فرقا إنجليزية منعت لاعبيها البرازيليين من المشاركة مع منتخبات بلادهم

فرق الدوري الإنجليزي الممتاز التي رفضت السماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخبات بلادهم قد تواجه عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

فليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشلسي رفضت السماح للاعبيها البرازيليين بالسفر والالتحاق بمعسكر منتخب بلادهم، والمشاركة في مباريات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر، ولهذا فإن الغرامات قد تكون بانتظارها.

وحسب شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) العالمية، فإن الفيفا يدرس كيفية معاقبة الفرق التي منعت لاعبيها، من خلال حظر اللاعبين من الدور التالي في مباريات الدوري.

وسماح فريقي أستون فيلا وتوتنهام للاعبي منتخب الأرجنتين (إيميليانو مارتينيز وإيميليانو بوينديا حارس مرمى ولاعب وسط أستون فيلا على الترتيب وثنائي توتنهام، كريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو) أدى إلى إلغاء مواجهة البرازيل والأرجنتين لأن اللاعبين لم يخضعوا للحجر الصحي الإلزامي الذي تفرضه البرازيل لمدة 14 يوما على القادمين من المملكة المتحدة.

وإذا صدقت هذه التوقعات الإعلامية، فإن لاعبين مثل: أليسون بيكر وفابينيو وإيدرسون وتياغو سيلفا وروبرتو فرمينيو وريتشارليسون وغابرييل جيسوس سيغيون عن فرقهم في المباراة التالية.