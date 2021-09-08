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ليفاندوفسكي وسر الحمية المعكوسة وخبير النوم

ليفاندوفسكي يستعرض عضلاته عند احتفاله بهدف أحرزه لصالح بايرن ميونخ (غيتي)
ليفاندوفسكي يستعرض عضلاته عند احتفاله بهدف أحرزه لصالح بايرن ميونخ (غيتي)
8/9/2021

يواصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته المفضلة في إحراز الأهداف سواء مع منتخب بلاده أو نادي بايرن ميونخ، وكشف تقرير حديث عن جوانب من الحمية الغذائية الخاصة التي سمحت للاعب بالحفاظ على لياقته المثالية رغم تقدمه في العمر.

وبعد 4 مباريات من انطلاق الموسم الحالي في الدوري الألماني، سجل ليفاندوفسكي 7 أهداف، وهو ما يؤكد نيته لمواصلة المنافسة على لقب هداف المسابقة للمرة السابعة في تاريخه.

ولا يبدو أن ليفاندوفسكي (33 عاما) تأثر كثيرا بتقدمه في العمر، حيث نجح في الحفاظ على لياقته العالية، وهو ما تظهره أرقامه التهديفية، وأيضا صوره التي يستعرض فيها عضلاته وجسمه المثالي.

وعند البحث عن سر هذه اللياقة، لا يجب الابتعاد كثيرا عن محيط اللاعب، فالمساعد الأول في البرنامج المخصص للنجم البولندي هي زوجته آنا، بطلة الكاراتيه السابقة التي تعمل حاليا أخصائية تغذية.

ووفقا لصحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية، تحرص زوجة ليفاندوفسكي على حمية خاصة للهداف البولندي، حيث تتضمن -على وجه الخصوص- ترتيبا معكوسا لتناول الوجبات.

وتبدأ الوجبات بالتحلية، يليها الأرز أو الحنطة السوداء، ثم اللحم أو السمك وأخيرا السلطة أو الحساء. وتقوم فكرة هذا النظام على فصل الكربوهيدرات عن البروتينات حتى لا يغرق الجسم في مزيج من المنتجات والمكونات.

قائمة ممنوعات

ويُسمح لليفاندوفسكي ببعض الحلويات، ولكنه لا يتناول سوى الشوكولاتة المصنوعة من الكاكاو النقي، ولا يُسمح له بتناول الوجبات السريعة أو المقلية، ويمتنع الزوجان عن تناول اللاكتوز ودقيق القمح، كما توقفا عن شرب حليب البقر قبل بضع سنوات، ويفضلان عصيدة الشوفان، والمعكرونة النباتية، كما يحرصان على الحصول على اللحوم والأسماك من مجموعة مختارة بعناية من المنتجين.

وإضافة إلى الحرص على النظام الغذائي، استعانت العائلة بخبير في النوم، لمساعدتهم على خلق بيئة مثالية للراحة. وقالت آنا في وقت سابق إن غرفة النوم خالية من الضوء الأزرق الصادر من الشاشات، كما لا يوجد بها جهاز تلفزيون، ويجب أن تكون المرتبة ذات جودة عالية، كما أن رائحة الغرفة يجب أن تكون مميزة، على ألا تزيد درجة حرارة الغرفة على 21 درجة مئوية.

وتخرجت آنا من "أكاديمية وارسو للتربية البدنية" وتعمل حاليا أخصائية تغذية، ولديها علامتها التجارية الخاصة، وقناة للياقة البدنية على موقع يوتيوب، كما تنشر لمتابعيها في موقع إنستغرام نصائح عملية وخططا للتغذية السليمة.

وسجل الهداف الملقب بـ"ليفا" 535 هدفا في 756 مباراة طوال مسيرته مع منتخب بولندا ومختلف الأندية التي لعب لها.

المصدر : تايمز

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