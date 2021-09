العرب في تصفيات كأس العالم 2022.. علامة كاملة للسعودية وليبيا وتونس

شهدت مباريات الثلاثاء في تصفيات كأس العالم قطر 2022 تحقيق منتخبات السعودية وليبيا وتونس العلامة الكاملة، وتباينت نتائج المنتخبات الأخرى التي تسعى للمنافسة على البطاقات المؤهلة للمونديال.

وعاد المنتخب السعودي بفوز ثمين من عمان بفضل هدف صالح الشهري في الدقيقة 42، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وهي المجموعة التي شهدت أيضا فوز اليابان على الصين 1-صفر وأستراليا على فيتنام بذات النتيجة.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، ليتقاسم صدارة الترتيب مع المنتخب الأسترالي، وتوقف رصيد المنتخب العماني عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الأولى، تغلب المنتخب الإيراني على نظيره العراقي 3-صفر في المباراة التي جرت على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.

وتقدم علي رضا جهانبخش بهدف لإيران في الدقيقة الثانية، ثم أضاف مهدي طارمي وعلي جول زاده الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 69 و90.

وفي نفس المجموعة، خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة منتخب سوريا مع نظيره الإماراتي على ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان.

وتقدم علي أحمد مبخوت بهدف للأبيض الإماراتي في الدقيقة 12، لكن محمود البحر أدرك التعادل للفريق السوري في الدقيقة 64.

وفي وقت سابق، فاز منتخب كوريا الجنوبية على ضيفه اللبناني 1-صفر. ويتصدر منتخب إيران المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد نقطتين، مقابل نقطة واحدة لسوريا ولبنان والعراق.

من جانب آخر، انفرد المنتخب التونسي بصدارة المجموعة الثانية عقب فوزه على مضيفه الزامبي 2-صفر، والتي شهدت أيضا فوز غينيا الاستوائية على موريتانيا 1-صفر.

وسجل هدفي المنتخب التونسي وهبي الخزري في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، وأنيس بن سليمان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

🎥 Match Highlights: 🇿🇲 0-2 🇹🇳 Tunisia beat Zambia in the second round of the #WorldCup qualifiers ✅ via @FIFAWorldCup pic.twitter.com/7vHuRYYaJm — CAF (@CAF_Online) September 7, 2021

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز على غينيا الاستوائية 3-صفر. في المقابل توقف رصيد المنتخب الزامبي عند 3 نقاط فقط، حصدها من الفوز 2-1 على منتخب موريتانيا الذي يقبع من دون رصيد في قاع الترتيب.

وفي المجموعة السادسة، عاد منتخب ليبيا بانتصار ثمين من أنغولا بفضل هدف عمر الخوجة في الدقيقة 43.

ورفع المنتخب الليبي رصيده إلى 6 نقاط بفارق نقطتين عن مصر صاحبة المركز الثاني.

وفي المجموعة الأولى، تعثر المنتخب الجزائري أمام بوركينافاسو، وتعادل معه 1-1 في المباراة التي جرت بمراكش المغربية، بسبب منع بوركينافاسو من الاستقبال في ملعبه.

وبادر المنتخب الجزائري للتسجيل عبر سفيان فيغولي في الدقيقة 18، وأحرز عبدول فيصل تابسوبا هدف التعادل لبوركينافاسو في الدقيقة 64.

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام بوركينافاسو.

وظل منتخب السودان من دون رصيد من النقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي، حيث انهزم بميدانه أمام غينيا بيساو 4-2.