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كرة قدم

كلب يسجل هدفا بمباراة في تشيلي وقانون كرة القدم يوضح مدى صحة الهدف

كلب يلتقط حذاء لاعب بالدوري البوليفي العام الماضي (مواقع التواصل)
كلب يلتقط حذاء لاعب بالدوري البوليفي العام الماضي (مواقع التواصل)
ناصر صادق
7/9/2021-|آخر تحديث: 7/9/202109:46 PM (مكة المكرمة)

نشر حساب نادي ديبورتيفو سان ميغيل دي ريو فيجو مقطع فيديو عبر تويتر، يوثق لحظة تسجيل كلب هدفا في إحدى المباريات بدوري الناشئين في تشيلي، مما دفع الجماهير إلى التساؤل عن مدى صحة الهدف، وهو ما نوضحه من خلال نصوص قانون كرة القدم.

وأظهر المقطع تنفيذ لاعب الفريق ركلة حرة من مسافة بعيدة داخل منطقة جزاء الفريق المنافس، ولكنّ كلبا كان موجودا بالملعب تحرك أمام المرمى لتصطدم الكرة به وتخدع حارس المرمى لتسكن الشباك وسط ضحكات كل من في الملعب.

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل، حيث حقق أكثر من مليوني مشاهدة حتى الآن عبر تويتر، إلى جانب مشاركته على مختلف المنصات الأخرى.

كما نال المقطع اهتمام المغردين الذين عبروا بسخرية عن تسجيل الكلب للهدف، في حين تطرق آخرون إلى التساؤل عما إذا كان متسللا أم إن الهدف جاء بشكل صحيح.

رأي قانون كرة القدم

والحقيقة أنه لا يعتدّ بالكلب في التسلل، إذ يعدّ حسب المادة الخامسة (الحكم) في قانون كرة القدم عاملا خارجيا، ويتطلب تدخل الحكم لإيقاف اللعب فورا باستثناء وجود هجمة خطيرة، أو أن تكون الكرة في طريقها إلى المرمى، ولا يؤثر هذا العامل الخارجي أيا كان على الفريق المدافع في منع الكرة.

وبالطبع أثر الكلب على حارس المرمى الذي كان يمكنه صدّ الكرة بسهولة لولا تغيير اتجاهها، والقرار الصحيح هو إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط الكرة، وبما أنها في مكان خطر على الفريق يسقط الحكم الكرة لحارس المرمى من دون تدخل من المنافسين.

  • حكم دولي سابق

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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