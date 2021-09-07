واصلت تونس انطلاقتها القوية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 المقرر في قطر، بعد الفوز خارج أرضها 2-0 على زامبيا لتنفرد بصدارة المجموعة الثانية اليوم الثلاثاء.

وضع وهبي الخزري -مهاجم مونبلييه- الزوار في المقدمة من ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة التاسعة.

وأكد البديل أنيس بن سليمان الانتصار مكللا هجمة سريعة في الوقت المحتسب بدل الضائع لترفع تونس رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين، بعد فوزها 3-0 على غينيا الاستوائية، مقابل 3 نقاط لزامبيا.

🎥 ملخص المباراة: 🇹🇳 2-0 🇿🇲 تونس تنتصر على زامبيا في ثاني جولات التصفيات الإفريقية لكأس العالم ✅ نسور قرطاج بالعلامة الكاملة من مباراتين 🦅 via: @fifaworldcup_ar | #WorldCup pic.twitter.com/kTfi7L0fgk — CAF – عربي (@caf_online_AR) September 7, 2021

ويتأهل متصدرو المجموعات إلى الدور الأخير بالتصفيات الأفريقية لخوض مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها للنهائيات في قطر العام المقبل.

وبعد البداية الرائعة لتونس عقب الهدف المبكر من ركلة جزاء إثر لمسة يد، تراجع الأداء لتسيطر زامبيا على اللقاء.

وسدد برنس مومبا بجوار القائم، بينما مرت ضربة رأس سولومون ساكالا بعيدا عن المرمى.

وفي الشوط الثاني واصلت زامبيا، بطلة أفريقيا 2012، الاستحواذ وتمكن حارس تونس فاروق بن مصطفى من التصدي لمحاولتين من برايان مويلا.

وأضاع جيمي موكويا فرصة خطيرة لإدراك التعادل، بعدما انفرد بالحارس في الدقيقة 84 قبل أن يطلق بن سليمان رصاصة الرحمة من متابعة تسديدة ارتدت من الحارس.

وتطمح تونس للتأهل لكأس العالم للمرة السادسة بعد نسخ أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018، غير أنه لم يسبق لها اجتياز الدور الأول.