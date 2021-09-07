تراجع كارثي لبرشلونة وصعود صاروخي لسان جيرمان.. الأندية العشرة الأعلى قيمة سوقية في العالم

الثلاثاء في 31 من الشهر الماضي أغلقت سوق الانتقالات الصيفية التي وصفت بأنها الأكثر إثارة وغرابة وجنونا في تاريخ كرة القدم.

ويكفي القول إن هذه السوق شهدت انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، والبلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشلسي.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt)، فإن قائمة الأندية العشرة الأعلى قيمة سوقية في العالم طرأت عليها تعديلات جوهرية، إذ تراجع برشلونة إلى المركز العاشر وريال مدريد إلى السابع، في حين صعد الفريق الباريسي -الذي نجح في التعاقد مجانا مع كل من ميسي والهولندي فينالدوم والإسباني راموس والحارس الإيطالي دوناروما- إلى المركز الثاني.