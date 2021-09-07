رواتب خرافية يتقاضاها نجوم كرة القدم، وكان آخرها ما زعمته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية بأن باريس سان جيرمان عرض على النجم الفرنسي كليان مبابي راتبا سنويا قيمته 45 مليون يورو.
تراجع كارثي لبرشلونة وصعود صاروخي لسان جيرمان.. الأندية العشرة الأعلى قيمة سوقية في العالم
7/9/2021
الثلاثاء في 31 من الشهر الماضي أغلقت سوق الانتقالات الصيفية التي وصفت بأنها الأكثر إثارة وغرابة وجنونا في تاريخ كرة القدم.
ويكفي القول إن هذه السوق شهدت انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، والبلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشلسي.
وحسب موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt)، فإن قائمة الأندية العشرة الأعلى قيمة سوقية في العالم طرأت عليها تعديلات جوهرية، إذ تراجع برشلونة إلى المركز العاشر وريال مدريد إلى السابع، في حين صعد الفريق الباريسي -الذي نجح في التعاقد مجانا مع كل من ميسي والهولندي فينالدوم والإسباني راموس والحارس الإيطالي دوناروما- إلى المركز الثاني.
- مانشستر سيتي: مليار و400 ألف يورو.
- باريس سان جيرمان: 977 مليون يورو.
- مانشستر يونايتد: 937 مليون يورو.
- تشلسي: 882 مليون يورو.
- ليفربول: 880 مليون يورو.
- بايرن ميونخ: 852 مليون يورو.
- ريال مدريد: 784 مليون يورو.
- أتلتيكو مدريد: 755 مليون يورو.
- توتنهام: 697 مليون يورو.
- برشلونة: 676 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية