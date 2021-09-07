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الرابح الأكبر من الميركاتو الصيفي

الملفت في قائمة أول 10 فرق ظهور أندية متواضعة ولكنها حققت الدخل الأعلى من صفقات البيع (غيتي)
الملفت في قائمة أول 10 فرق ظهور أندية متواضعة ولكنها حققت الدخل الأعلى من صفقات البيع (غيتي)
7/9/2021

لاعبون انتقلوا مجانا، وآخرون رحلوا بصفقات كبيرة وأدخلوا عشرات ملايين الدولارات لخزائن فرقهم.

واستحقت هذه الفرق الدخول في قائمة "أكبر الرابحين" من سوق الانتقالات الصيفية.

والملفت في قائمة أول 10 فرق ظهور أندية متواضعة، ولكن كان لديها الدخل الأعلى من صفقات البيع.

وقائمة الفرق حسب موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) المتخصص في القيم السوقية للفرق واللاعبين وإحصاءات الانتقالات والبيانات، هي:

  1. إنتر ميلان الإيطالي: أبرم 28 صفقة مقابل 197 مليون يورو
  2. أستون فيلا الإنجليزي: أبرم 9 صفقات مقابل 127 مليون يورو
  3. تشلسي الإنجليزي: أبرم 21 صفقة مقابل 122 مليون يورو
  4. لايبزيغ الألماني: أبرم 10 صفقات مقابل 112 مليون يورو
  5. دورتموند الألماني: أبرم 6 صفقات مقابل 108 ملايين يورو
  6. ريال مدريد الإسباني: أبرم 6 صفقات مقابل 78 مليون يورو
  7. برايتون الإنجليزي: أبرم 19 صفقة مقابل 63 مليون يورو
  8. سالزبورغ النمساوي: أبرم 16 صفقة مقابل 62 مليون يورو
  9. أودينيزي الإيطالي: أبرم 18 صفقة مقابل 61 مليون يورو
  10. ساوثهامبتون الإنجليزي: أبرم 10 صفقات مقابل 58 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية

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