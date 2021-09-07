الرابح الأكبر من الميركاتو الصيفي

لاعبون انتقلوا مجانا، وآخرون رحلوا بصفقات كبيرة وأدخلوا عشرات ملايين الدولارات لخزائن فرقهم.

واستحقت هذه الفرق الدخول في قائمة "أكبر الرابحين" من سوق الانتقالات الصيفية.

والملفت في قائمة أول 10 فرق ظهور أندية متواضعة، ولكن كان لديها الدخل الأعلى من صفقات البيع.

وقائمة الفرق حسب موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) المتخصص في القيم السوقية للفرق واللاعبين وإحصاءات الانتقالات والبيانات، هي: