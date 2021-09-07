الجماهير تعود إلى مدرجات بطولات "اليويفا"

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) اليوم الثلاثاء إنه سيُسمح لجماهير الفرق الضيفة بحضور مباريات أنديتهم في بطولات أوروبا عندما يبدأ دور المجموعات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأسبوع المقبل.

ورغم ذلك فإنه سيظل سفر الجماهير خاضعا لقيود الحكومة الوطنية بشأن جائحة كوفيد-19.

ولم يكن مسموحا لجماهير الضيوف بحضور مباريات بطولتي أوروبا للأندية منذ بداية الجائحة، مع حضور عدد محدود لنهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في مايو/أيار الماضي.

وقال اليويفا في بيان "بالنظر إلى القواعد واللوائح المختلفة المطبقة في الدول العضوة في اليويفا، لقد تقرر ترك أي قرار يتعلق بحضور الجماهير للمباريات إلى السلطات المحلية المختصة ذات الصلة".

وأضاف اليويفا أنه لم يعد مطلوبا من اللاعبين الذين حصلوا على التطعيم بالكامل ضد الفيروس أو تعافوا من كوفيد-19 الخضوع لاختبار من أجل اللعب في مسابقات الأندية الأوروبية.

ومع ذلك قد يظل اللاعبون بحاجة للخضوع للاختبار قبل دخول دول أخرى لخوض مباريات وفقا للقيود الحكومية في كل دولة.

وتنطلق مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الـ14 من الشهر الحالي بخوض مباريات بينها مانشستر يونايتد خارج أرضه أمام يانغ بويز، وبرشلونة وبايرن ميونيخ في "الكامب نو".