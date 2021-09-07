البث الحي
كرة قدم

الجماهير تعود إلى مدرجات بطولات "اليويفا"

لم يكن مسموحا لجماهير الضيوف بحضور مباريات بطولتي أوروبا للأندية منذ بداية الجائحة (غيتي)
لم يكن مسموحا لجماهير الضيوف بحضور مباريات بطولتي أوروبا للأندية منذ بداية الجائحة (غيتي)
7/9/2021

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) اليوم الثلاثاء إنه سيُسمح لجماهير الفرق الضيفة بحضور مباريات أنديتهم في بطولات أوروبا عندما يبدأ دور المجموعات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأسبوع المقبل.

ورغم ذلك فإنه سيظل سفر الجماهير خاضعا لقيود الحكومة الوطنية بشأن جائحة كوفيد-19.

ولم يكن مسموحا لجماهير الضيوف بحضور مباريات بطولتي أوروبا للأندية منذ بداية الجائحة، مع حضور عدد محدود لنهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في مايو/أيار الماضي.

وقال اليويفا في بيان "بالنظر إلى القواعد واللوائح المختلفة المطبقة في الدول العضوة في اليويفا، لقد تقرر ترك أي قرار يتعلق بحضور الجماهير للمباريات إلى السلطات المحلية المختصة ذات الصلة".

وأضاف اليويفا أنه لم يعد مطلوبا من اللاعبين الذين حصلوا على التطعيم بالكامل ضد الفيروس أو تعافوا من كوفيد-19 الخضوع لاختبار من أجل اللعب في مسابقات الأندية الأوروبية.

ومع ذلك قد يظل اللاعبون بحاجة للخضوع للاختبار قبل دخول دول أخرى لخوض مباريات وفقا للقيود الحكومية في كل دولة.

وتنطلق مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الـ14 من الشهر الحالي بخوض مباريات بينها مانشستر يونايتد خارج أرضه أمام يانغ بويز، وبرشلونة وبايرن ميونيخ في "الكامب نو".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يهاجمون اليويفا بعد حكم قضائي لصالح دوري السوبر الأوروبي

تعهدت أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي بمواصلة العمل على إقامة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد الفوز بمعركة قضائية مهمة مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

30/7/2021
المزيد من كرة قدم

لماذا يلعب بنزيمة بإصبع مكسور منذ نحو 3 سنوات؟

بنزيمة فضل تأجيل الخضوع لجراحة جديدة لعلاج إصابته (رويترز)

العرب في تصفيات كأس العالم 2022.. علامة كاملة للسعودية وليبيا وتونس

منتخب السعودية عاد بفوز ثمين من عمان (مواقع التواصل)

بالفيديو.. تونس تفوز في زامبيا وتنفرد بالصدارة في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر

الخزري سجل الهدف الأول لتونس (الفرنسية)

فيديو يحقق أكثر من مليوني مشاهدة لكلب يسجل هدفا بمباراة في تشيلي.. ماذا يقول قانون كرة القدم؟

كلب يلتقط حذاء لاعب بالدوري البوليفي العام الماضي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شركات ناشئة وصغيرة تعيد الحياة للمخلفات في فرنسا

يعطي مصمّمون فرنسيون حياة جديدة لبعض المنتجات من خلال &#34;الارتقاء في إعادة تدويرها&#34; كي يصبح &#34;المنبوذ مرغوبا&#34; (الفرنسية)

حذر تركي وتريث أميركي.. طالبان تشكل حكومة وتؤكد التمسك بالشريعة وتقدم رسائل طمأنة للعالم

حددت سيناريوهات لوجهتهم.. إسرائيل تجند ترسانتها الأمنية لمطاردة الأسرى الستة ومفتي عُمان يحتفي بهم

(الجزيرة)

قراءة في التشكيلة الوزارية التي أعلنتها حركة طالبان

التشكيلة الوزارية التي أعلنتها حركة طالبان لا تضم أي شخصية من خارج الحركة وجميع أعضائها من داخلها (الأناضول)