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وفاة لاعب بريطاني إثر سكتة قلبية في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب

الكرة الرسمية لكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي (غيتي)
الكرة الرسمية لكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي (غيتي)
6/9/2021

أعلن نادي وست بريدجفورد كولتس وفاة لاعبه الشاب ديلان ريتش (17 عاما) متأثرا بسكتة قلبية لحقت به في مباراة الفريق أمام نظيره بوسطن يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب لكرة القدم.

وقال النادي في بيان رسمي له عبر موقعه "ببالغ الحزن، بعد أحداث مساء الخميس، علينا أن نعلن وفاة ديلان ريتش المأساوية.. لقد ترك هذا الخبر كل من شارك في نادينا في حالة من الحزن والأسى".

وأضاف "تتوجه أفكارنا وصلواتنا إلى والديه مايك وآنا، وعائلة شقيقته لوسي، وأصدقائه وزملائه في الفريق.. يود النادي أن يشكر الجميع داخل كولتس ومجتمع كرة القدم الأوسع على مئات الرسائل والأفكار القلبية التي تلقيناها خلال الأيام القليلة الماضية".

وتابع البيان "سيقدم النادي كل الدعم الممكن لهؤلاء اللاعبين ومسؤولي النادي الذين تأثروا بهذا الحدث المأساوي، ولكن في الوقت الحالي لا توجد كلمات أخرى ممكنة، ونطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب".

ونعى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم -في بيان له عبر تويتر- وفاة اللاعب الشاب واصفا إياها بالخبر المأساوي، وقال" نبعث بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه والجميع في النادي في هذا الوقت الصعب جدا".

وأضاف "نود أن نعرب عن تقديرنا للاستجابة الشجاعة لجميع أولئك الذين استجابوا بسرعة للوضع في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب مساء الخميس، ونشكر موظفي خدمات الطوارئ على جهودهم..".

وعبّرت أندية إنجليزية عن تضامنها مع أسرة اللاعب وناديه، إذ وجهت رسائل نعي ودعم عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/UpTheHart/status/143463890273686323

المصدر : وكالة سند

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