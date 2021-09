وفاة لاعب بريطاني إثر سكتة قلبية في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب

أعلن نادي وست بريدجفورد كولتس وفاة لاعبه الشاب ديلان ريتش (17 عاما) متأثرا بسكتة قلبية لحقت به في مباراة الفريق أمام نظيره بوسطن يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب لكرة القدم.

وقال النادي في بيان رسمي له عبر موقعه "ببالغ الحزن، بعد أحداث مساء الخميس، علينا أن نعلن وفاة ديلان ريتش المأساوية.. لقد ترك هذا الخبر كل من شارك في نادينا في حالة من الحزن والأسى".

Club Statementhttps://t.co/4dRDWlCHDf — West Bridgford Colts FC (@wbcoltsfc) September 5, 2021

وأضاف "تتوجه أفكارنا وصلواتنا إلى والديه مايك وآنا، وعائلة شقيقته لوسي، وأصدقائه وزملائه في الفريق.. يود النادي أن يشكر الجميع داخل كولتس ومجتمع كرة القدم الأوسع على مئات الرسائل والأفكار القلبية التي تلقيناها خلال الأيام القليلة الماضية".

وتابع البيان "سيقدم النادي كل الدعم الممكن لهؤلاء اللاعبين ومسؤولي النادي الذين تأثروا بهذا الحدث المأساوي، ولكن في الوقت الحالي لا توجد كلمات أخرى ممكنة، ونطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب".

ونعى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم -في بيان له عبر تويتر- وفاة اللاعب الشاب واصفا إياها بالخبر المأساوي، وقال" نبعث بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه والجميع في النادي في هذا الوقت الصعب جدا".

وأضاف "نود أن نعرب عن تقديرنا للاستجابة الشجاعة لجميع أولئك الذين استجابوا بسرعة للوضع في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب مساء الخميس، ونشكر موظفي خدمات الطوارئ على جهودهم..".

Devastating news. All our thoughts are with Dylan’s family, friends and all at West Bridgford Colts 💚🖤 https://t.co/oWS71xGcZI — Greenbank FC (@GreenbankJFC) September 6, 2021

وعبّرت أندية إنجليزية عن تضامنها مع أسرة اللاعب وناديه، إذ وجهت رسائل نعي ودعم عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

💙 Everyone at #Millwall Football Club sends their love to the family of Dylan Rich… https://t.co/CGpChPbGyK — Millwall FC (@MillwallFC) September 6, 2021

Heartbreaking to read💖💙

We send our love and thoughts to the family of Dylan Rich and everyone @wbcoltsfc #SayHisName https://t.co/ybd4fJGOPJ — Angels United FC (@AngelsUnitedFC) September 6, 2021

Heartbreaking news. Everyone at AFC Fylde sends their condolences to Dylan’s friends, family and team mates. 💔🙏🏼 https://t.co/a0Fu2EfAhQ — AFC Fylde (@AFCFylde) September 5, 2021

https://twitter.com/UpTheHart/status/143463890273686323