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لاعبو المنتخب المغربي يرددون النشيد الوطني على متن طائرة العودة من غينيا وحكيمي يطمئن الجماهير

لاعبو المغرب يحتفلون بأحد أهدافهم (مواقع التواصل)
لاعبو المغرب يحتفلون بأحد أهدافهم (مواقع التواصل)
6/9/2021

وجه النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم الشكر إلى الجماهير المغربية على رسائل الدعم، وذلك لدى وصول بعثة المنتخب اليوم الاثنين إلى الرباط قادمة من العاصمة الغينية كوناكري.

وردد أفراد بعثة المنتخب النشيد الوطني على متن طائرة العودة إلى أراضي المملكة من كوناكري، في لحظات ما قبل الإقلاع.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقها عدد من أفراد البعثة ترديد كلمات النشيد والذي يقول "منبت الأحرار.. مشرق الأنوار.. منتدى السؤدد وحماه.. دمت منتداه.. وحماه..عشت في الأوطان..".

وبدا على اللاعبين السعادة الكبيرة بالعودة إلى أرض الوطن، وذلك بعد قرار تأجيل مباراة المنتخب مع غينيا، على خلفية الأوضاع السياسية المضطربة التي تعيشها البلاد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن أمس الأحد تأجيل المباراة التي كانت مقررة اليوم الاثنين بين منتخبي المغرب وغينيا في كوناكري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وبسبب اضطرابات سياسية في غينيا.

وقال حكيمي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم لدى عودة بعثة المنتخب إلى الرباط "شكرا لكم على جميع رسائلكم ودعمكم. كان يوما صعبا للغاية لكن الحمد لله نحن بأمان وسالمون في المغرب.. الحمد لله".

وكان الفيفا قد ذكر في بيانه أمس الأحد "الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية، والفيفا وكاف (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) يراقبان الأوضاع عن كثب".

وأضاف الفيفا أن المباراة تأجلت "حفاظا على سلامة وأمن كل اللاعبين ولحماية جميع المسؤولين عن المباراة".

وقد أعلن الكاف أيضا عن تأجيل المباراة، ولم تتضح الصورة بعد بشأن الموعد الجديد لها.

وفور إعلان الاتحاد الأفريقي في بيان عن تأجيل المباراة، استقل المنتخب المغربي طائرة متوجها إلى بلاده.

وشهدت كوناكري سلسلة من المواجهات بالأسلحة النارية أمس، وسط ما تردد عن أن قوات من الجيش منتشرة بالشوارع، وأن هناك انقلابا عسكريا للإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، وأنه قد اعتقل.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية + وكالة سند
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