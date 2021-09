وجه النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم الشكر إلى الجماهير المغربية على رسائل الدعم، وذلك لدى وصول بعثة المنتخب اليوم الاثنين إلى الرباط قادمة من العاصمة الغينية كوناكري.

وردد أفراد بعثة المنتخب النشيد الوطني على متن طائرة العودة إلى أراضي المملكة من كوناكري، في لحظات ما قبل الإقلاع.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقها عدد من أفراد البعثة ترديد كلمات النشيد والذي يقول "منبت الأحرار.. مشرق الأنوار.. منتدى السؤدد وحماه.. دمت منتداه.. وحماه..عشت في الأوطان..".

وبدا على اللاعبين السعادة الكبيرة بالعودة إلى أرض الوطن، وذلك بعد قرار تأجيل مباراة المنتخب مع غينيا، على خلفية الأوضاع السياسية المضطربة التي تعيشها البلاد.

Aborad the plane at Conakry airport. The national team are back. pic.twitter.com/h6blQGb6fS

— Jalal Bounouar (@BounouarJalal) September 5, 2021