توقفت مباراة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بعد دقائق من بدايتها بسبب مشكلة تتعلق بـ4 لاعبين أرجنتينيين ينشطون في البريميرليغ.
في أمسية التعادلات.. أوروغواي تتألق وتهزم بوليفيا بتصفيات المونديال
أحرز جيورجيان دي أراسكايتا هدفين ليقود أوروغواي للفوز 4-2 على بوليفيا أمس الأحد، ويعزز من فرصها في التأهل التلقائي إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
ولم يسبق لأوروغواي الخسارة على أرضها أمام بوليفيا في 15 مواجهة من قبل، وسيطرت على المباراة منذ البداية.
وسدد برايان رودريغيز فوق العارضة بعد 10 دقائق، لكنه عوض الفرصة الضائعة في الدقيقة 15 عندما أرسل كرة عرضية حوّلها دي أراسكايتا في المرمى.
خطأ فادح في دفاع بوليفيا يترجمه دي اراسكيتا إلى هدف لصالح منتخب أوروغواي #تصفيات_كأس_العالم_2022 #قطر_2022 #أوروغواي_بوليفيا #Qatar2022 pic.twitter.com/ulxPlKzTPl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 5, 2021
وضاعف فيدريكو بالبيردي النتيجة قبل 14 دقيقة على الاستراحة بتسديدة منخفضة من ركلة حرة.
وأضاف أجوستين ألفاريز الهدف الثالث بعد دقيقتين من الشوط الثاني قبل أن يقلص مارسيلو مورينو مارتنز الفارق لصالح بوليفيا في الدقيقة 60 عقب خطأ من الدفاع وحارس المرمى.
هدف غير متوقع من مارتينز 🇧🇴 في مرمى موسليرا 🇺🇾#تصفيات_كأس_العالم_2022 #قطر_2022 #أوروغواي_بوليفيا #Qatar2022 pic.twitter.com/aWCSnepjHd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 5, 2021
وسجل دي أراسكايتا الهدف الرابع من ركلة جزاء، ثم أحرز مورينو مارتنز هدفه الثاني في المباراة من علامة الجزاء أيضا مع تبقي 7 دقائق على النهاية.
تعادلان
وانتهت مباراتان أخريان بالتعادل أمس الأحد، حيث تعادلت باراغواي 1-1 بملعبها مع كولومبيا، وتعادلت الإكوادور من دون أهداف مع تشيلي.
ومنح أنطونيو سانابريا التقدم لباراغواي قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، لكن خوان كوادرادو عادل النتيجة للمنتخب الكولومبي بعد 7 دقائق من الشوط الثاني.
وبهذه النتائج تحتل الإكوادور المركز الثالث، وأوروغواي المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية. ولدى الإكوادور 13 نقطة من 8 مباريات وتتقدم بنقطة واحدة على أوروغواي.
وتحتل كولومبيا المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وتأتي باراغواي في المركز السادس بثماني نقاط.
وتتصدر البرازيل التصفيات بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني.
وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.