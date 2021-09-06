أحرز جيورجيان دي أراسكايتا هدفين ليقود أوروغواي للفوز 4-2 على بوليفيا أمس الأحد، ويعزز من فرصها في التأهل التلقائي إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ولم يسبق لأوروغواي الخسارة على أرضها أمام بوليفيا في 15 مواجهة من قبل، وسيطرت على المباراة منذ البداية.

وسدد برايان رودريغيز فوق العارضة بعد 10 دقائق، لكنه عوض الفرصة الضائعة في الدقيقة 15 عندما أرسل كرة عرضية حوّلها دي أراسكايتا في المرمى.

وضاعف فيدريكو بالبيردي النتيجة قبل 14 دقيقة على الاستراحة بتسديدة منخفضة من ركلة حرة.

وأضاف أجوستين ألفاريز الهدف الثالث بعد دقيقتين من الشوط الثاني قبل أن يقلص مارسيلو مورينو مارتنز الفارق لصالح بوليفيا في الدقيقة 60 عقب خطأ من الدفاع وحارس المرمى.

وسجل دي أراسكايتا الهدف الرابع من ركلة جزاء، ثم أحرز مورينو مارتنز هدفه الثاني في المباراة من علامة الجزاء أيضا مع تبقي 7 دقائق على النهاية.

تعادلان

وانتهت مباراتان أخريان بالتعادل أمس الأحد، حيث تعادلت باراغواي 1-1 بملعبها مع كولومبيا، وتعادلت الإكوادور من دون أهداف مع تشيلي.

ومنح أنطونيو سانابريا التقدم لباراغواي قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، لكن خوان كوادرادو عادل النتيجة للمنتخب الكولومبي بعد 7 دقائق من الشوط الثاني.

وبهذه النتائج تحتل الإكوادور المركز الثالث، وأوروغواي المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية. ولدى الإكوادور 13 نقطة من 8 مباريات وتتقدم بنقطة واحدة على أوروغواي.

وتحتل كولومبيا المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وتأتي باراغواي في المركز السادس بثماني نقاط.

وتتصدر البرازيل التصفيات بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.