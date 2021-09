وثقت الكاميرات لحظة تسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا، أثناء الإحماء قبل مباراة البرازيل والأرجنتين أمس الأحد، وتم تداول مقطع الهدف على مستوى العالم محققا مشاهدات قياسية.

وأظهر مقطع الفيديو ميسي يقف على حدود منطقة الجزاء، ويستعد لتسديد الكرة باتجاه زميله الذي يقف في مرماه، ليقوم بتسديدها في زاوية صعبة للغاية، وقف الحارس أمامها متفرجا.

وسدد ميسي الكرة بطريقته المعتادة والتي يفضل دائما وضعها في "المقص" أو الزاوية العمودية من المرمي، والتي تصعب مهمة حراس المرمى في التعامل معها.

وحقق المقطع أكثر من 4 ملايين مشاهدة حتى الآن، ولقى استحسان الجماهير عبر منصة تويتر، والذين رأوا أن ميسي بمثابة لاعب من عالم آخر، ومشيرين إلى صعوبة مهمة مارتينيز حارس المرمى.

Vendo isso aqui eu só consigo lembrar do jogo entre Argentina e Venezuela, na Copa América 2019, no Maracanã. A torcida parou para acompanhar o que o Messi estava fazendo no aquecimento. E quando ele acertou o ângulo, igual neste vídeo, todos comemoraram. https://t.co/2dIPVvWKvh — João Marcos Santana (@santanajoaom) September 6, 2021

وشهدت مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين انسحاب الأخير، على خلفية إيقاف المباراة من قبل السلطات الصحية البرازيلية، بحجة كسر 4 من لاعبي الأرجنتين للبروتوكول الصحي في البلاد.

Lionel Messi 🤜❤🤛 ângulo do gol Norte da Neo Química Arena. pic.twitter.com/DCRZunAozk — Vessoni (@Vessoni) September 5, 2021

Emi Martínez’s stance of hopelessness says it all. https://t.co/VeVyklZEAG pic.twitter.com/XqaXMklAg3 — Karan Tejwani (@karan_tejwani26) September 6, 2021