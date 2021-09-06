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تفاعل واسع مع هدف ميسي الرائع قبل مباراة البرازيل والأرجنتين

ميسي أثناء الإجماء قبل مباراة البرازيل (غيتي)
ميسي أثناء الإجماء قبل مباراة البرازيل (غيتي)
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202102:43 PM (مكة المكرمة)

وثقت الكاميرات لحظة تسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا، أثناء الإحماء قبل مباراة البرازيل والأرجنتين أمس الأحد، وتم تداول مقطع الهدف على مستوى العالم محققا مشاهدات قياسية.

وأظهر مقطع الفيديو ميسي يقف على حدود منطقة الجزاء، ويستعد لتسديد الكرة باتجاه زميله الذي يقف في مرماه، ليقوم بتسديدها في زاوية صعبة للغاية، وقف الحارس أمامها متفرجا.

وسدد ميسي الكرة بطريقته المعتادة والتي يفضل دائما وضعها في "المقص" أو الزاوية العمودية من المرمي، والتي تصعب مهمة حراس المرمى في التعامل معها.

وحقق المقطع أكثر من 4 ملايين مشاهدة حتى الآن، ولقى استحسان الجماهير عبر منصة تويتر، والذين رأوا أن ميسي بمثابة لاعب من عالم آخر، ومشيرين إلى صعوبة مهمة مارتينيز حارس المرمى.

وشهدت مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين انسحاب الأخير، على خلفية إيقاف المباراة من قبل السلطات الصحية البرازيلية، بحجة كسر 4 من لاعبي الأرجنتين للبروتوكول الصحي في البلاد.

المصدر : وكالة سند

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