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الجماهير المصرية ترفض المرشح الأبرز لخلافة البدري في تدريب المنتخب

حسام البدري أقيل من تدريب المنتخب المصري بعد نحو عامين من تولي المنصب (رويترز)
حسام البدري أقيل من تدريب المنتخب المصري بعد نحو عامين من تولي المنصب (رويترز)
6/9/2021

شهدت منصات التواصل الاجتماعي نقاشا واسعا حول المرشح المحتمل لخلافة حسام البدري في قيادة المنتخب المصري.

وأعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم -في وقت سابق اليوم- إقالة البدري، وأكدت أنها في حالة انعقاد دائم، ووعدت بالإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال 48 ساعة.

وتباينت آراء المحللين والجماهير عبر منصات التواصل، إلا أنهم اتفقوا جميعا على رفض ترشيح البرتغالي نيلو فينغادا، الذي يشغل حاليا منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، بعدما أشارت تقارير لقربه من تولي المهمة.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير قرب الإعلان عن تعيين فينغادا مدربا لمصر، ونشر لاحقا تغريدة أكد فيها أن حسام حسن سيكون المرشح للمنصب لو تم الاتفاق على تعيين مدرب مصري للمنتخب.

وكان النجم السابق للمنتخب المصري أحمد حسام (ميدو) من أبرز المدافعين عن اختيار حسام حسن لقيادة "الفراعنة"، ورأى مغردون أن حسام حسن قادر على السيطرة على غرفة الملابس في المنتخب، مؤكدين أن لاعبي الجيل الحالي يحتاجون شخصية حاسمة مثله.

ورشح آخرون المدرسة السويسرية لتولي مهمة تدريب المنتخب، وتحديدا مدرب الأهلي السابق رينيه فايلر، ومواطنه مدرب الزمالك السابق كريستيان غروس، لما لديهما من خبرات في الكرة المصرية.

وعلق الصحفي حسام زايد في تغريدة له عبر تويتر "لو فيه قرار أسوأ هيكون تعيين فينغادا، منتخب مصر ليس حقل تجارب، إما مدرب أجنبي له اسمه وتاريخه أو حسام حسن".

وفي تغريدة أخرى، قال زميله عبد القادر سعيد "فايلر اقتراح كويس جدا.. ومهمة مدرب المنتخب هتكون مناسبة ليه لأنه هيقدر يكون مع أسرته وقت طويل في السنة مش مطالب يشتغل كل يوم في مصر".

ووصف الصحفي أيمن جلبرتو اختيار فينغادا بالكارثة، ويرى زميله أحمد خالد أن اختيار البرتغالي سيتم بسبب ضيق الوقت، رغم توفر أسماء أخرى يمكن الاستعانة بها لهذه المهمة.

وعبر الصحفي محمد حافظ عن رفضه الاستعانة مجددا بالأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي ورد اسمه بين المرشحين لخلافة البدري.

يذكر أن البدري (61 عاما)، مدرب الأهلي السابق، تولى تدريب المنتخب المصري في 2019، وقاده إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون مطلع العام المقبل، وخاض المنتخب تحت قيادته 10 مباريات انتهت 6 منها بالفوز و4 بالتعادل.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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