الجماهير المصرية ترفض المرشح الأبرز لخلافة البدري في تدريب المنتخب

شهدت منصات التواصل الاجتماعي نقاشا واسعا حول المرشح المحتمل لخلافة حسام البدري في قيادة المنتخب المصري.

وأعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم -في وقت سابق اليوم- إقالة البدري، وأكدت أنها في حالة انعقاد دائم، ووعدت بالإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال 48 ساعة.

🔴 توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/F1UW1fqx8o — EFA.eg (@EFA) September 6, 2021

وتباينت آراء المحللين والجماهير عبر منصات التواصل، إلا أنهم اتفقوا جميعا على رفض ترشيح البرتغالي نيلو فينغادا، الذي يشغل حاليا منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، بعدما أشارت تقارير لقربه من تولي المهمة.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير قرب الإعلان عن تعيين فينغادا مدربا لمصر، ونشر لاحقا تغريدة أكد فيها أن حسام حسن سيكون المرشح للمنصب لو تم الاتفاق على تعيين مدرب مصري للمنتخب.

الاعلان بعد قليل فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 6, 2021

لو اصبح الاختيار مدرب مصرى سيكون حسام حسن — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 6, 2021

وكان النجم السابق للمنتخب المصري أحمد حسام (ميدو) من أبرز المدافعين عن اختيار حسام حسن لقيادة "الفراعنة"، ورأى مغردون أن حسام حسن قادر على السيطرة على غرفة الملابس في المنتخب، مؤكدين أن لاعبي الجيل الحالي يحتاجون شخصية حاسمة مثله.

اتمنى ان يتولى حسام وابراهيم تدريب المنتخب…المنتخب محتاج شخصيات زيهم..أساطير يشربوا لاعيبة المنتخب قيمة منتخب مصر ويجمعوا الجمهور مره تانيه حول الفريق الوطني ..اتمنى من المهندس هاني ابوريدة ان ينسى الخلافات الشخصية ويضع مصلحة منتخبنا فوق اي خلافات!! جه وقت حسام وابراهيم… — Mido (@midoahm) September 6, 2021

ورشح آخرون المدرسة السويسرية لتولي مهمة تدريب المنتخب، وتحديدا مدرب الأهلي السابق رينيه فايلر، ومواطنه مدرب الزمالك السابق كريستيان غروس، لما لديهما من خبرات في الكرة المصرية.

وعلق الصحفي حسام زايد في تغريدة له عبر تويتر "لو فيه قرار أسوأ هيكون تعيين فينغادا، منتخب مصر ليس حقل تجارب، إما مدرب أجنبي له اسمه وتاريخه أو حسام حسن".

لو فيه قرار أسوأ هيكون تعيين فينجادا، منتخب مصر ليس حقل تجارب، إما مدرب أجنبي له اسمه وتاريخه أو حسام حسن — Hossam Zayed حُسام زايد (@hossamzayed95) September 6, 2021

وفي تغريدة أخرى، قال زميله عبد القادر سعيد "فايلر اقتراح كويس جدا.. ومهمة مدرب المنتخب هتكون مناسبة ليه لأنه هيقدر يكون مع أسرته وقت طويل في السنة مش مطالب يشتغل كل يوم في مصر".

فايلر اقتراح كويس جدا.. ومهمة مدرب المنتخب هتكون مناسبة ليه لأنه هيقدر يكون مع أسرته وقت طويل في السنة مش مطالب يشتغل كل يوم في مصر.. لكن الناس دي بتختار صحابها أو معارفها، أو حد من خلال الدواير دي للأسف، أو حد جاي بالضغط الجماهيري العنيف.. غير كده مفيش https://t.co/yPX2STgfSe — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) September 6, 2021

ووصف الصحفي أيمن جلبرتو اختيار فينغادا بالكارثة، ويرى زميله أحمد خالد أن اختيار البرتغالي سيتم بسبب ضيق الوقت، رغم توفر أسماء أخرى يمكن الاستعانة بها لهذه المهمة.

يا ترى هو بقى كان في الأول تبع المجموعة بتاعة حسام حسن ولا المجموعة بتاعة إيهاب جلال؟؟.. ولو تم تعيين فينجادا دي بقى الكارثة والضحك.. اللي هو اصلا لما اتعين مدير فني اتحاد منعرفش هيعمل ايه.. فاللي هو يلا بقى.. عك في عك.. — Ayman Gelbo (@AymanGelberto) September 6, 2021

هيعينوا فينجادا نظرًا لضيق الوقت بس هو يا جماعة فيه جوز سويسريين قاعدين فري حاليًا والتعاقد معاهم مش هيبقي مرهق بأي شكل ومحدش فيهم غريب علي البلد — أحمد خالد CHAMP13N (@AhmedKhaledd7) September 6, 2021

وعبر الصحفي محمد حافظ عن رفضه الاستعانة مجددا بالأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي ورد اسمه بين المرشحين لخلافة البدري.

كوبر؟ ده اقتراح هزلي.. بعيدًا عن فشله مع أوزبكستان، الكونغو بتعاني في مجموعة ضعيفة مع بنين وتنزانيا ومدغشقر! ياريت بس نفتكر شكلنا العرة في روسيا 2018، مش محتاج أعيد كلامي عن خطة الفراخ الجبانة اللي لعب بيها ضد أوغندا والكونغو ولولا غيبوبة غانا مكنش يحلم بكاس العالم. — Hafez (@Hafez_1897) September 6, 2021

يذكر أن البدري (61 عاما)، مدرب الأهلي السابق، تولى تدريب المنتخب المصري في 2019، وقاده إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون مطلع العام المقبل، وخاض المنتخب تحت قيادته 10 مباريات انتهت 6 منها بالفوز و4 بالتعادل.