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إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر.. وهؤلاء المرشحون لخلافته

حسام البدري تولى قيادة المنتخب المصري في 2019 (رويترز)
حسام البدري تولى قيادة المنتخب المصري في 2019 (رويترز)
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202106:43 PM (مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة المدرب حسام البدري من تدريب المنتخب الأول، بعد أقل من 24 ساعة على التعادل مع الغابون 1-1 في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وذكر الاتحاد أنه بعد اجتماعه الطارئ اليوم الاثنين برئاسة أحمد مجاهد، وجّه الشكر إلى الجهازين الفني والإداري للمنتخب بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق.

وقرر الاتحاد المصري استمرار انعقاد اجتماعه الطارئ للإعلان عن الجهازين الفني والإداري الجديدين خلال اليومين المقبلين.

وكان البدري أوضح -في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، فور وصوله القاهرة من الغابون- أنه رفض تقديم استقالته بناء على طلب رئيس اتحاد الكرة المصري.

وأضاف أنه لم يفشل في مهمته مع الفريق، مؤكدا قدرته على تنفيذ كل المهام التي تم تكليفه بها، ودلل على ذلك بتأهل الفريق لبطولة كأس أمم أفريقيا، وتصدره مجموعته في تصفيات كأس العالم.

وتولى حسام البدري المهمة عام 2019 خلفا للمكسيكي خافيير أغيري، إذ نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وتناقلت وسائل الإعلام المصرية عددا من الأسماء المرشحة لخلافة البدري، ومن بينهم مدرب المنتخب الأولمبي شوقي غريب، والأرجنتيني هيكتور كوبر الذي قاد الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن الاختيار وقع على البرتغالي نيلو فينغادا، وأشار عبر تغريده في حسابه بتويتر إلى أن الإعلان الرسمي سيتم قريبا.

المصدر : وكالات

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