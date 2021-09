إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر.. وهؤلاء المرشحون لخلافته

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة المدرب حسام البدري من تدريب المنتخب الأول، بعد أقل من 24 ساعة على التعادل مع الغابون 1-1 في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وذكر الاتحاد أنه بعد اجتماعه الطارئ اليوم الاثنين برئاسة أحمد مجاهد، وجّه الشكر إلى الجهازين الفني والإداري للمنتخب بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق.

وقرر الاتحاد المصري استمرار انعقاد اجتماعه الطارئ للإعلان عن الجهازين الفني والإداري الجديدين خلال اليومين المقبلين.

