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هل ينهي انضمام ميسي إلى سان جيرمان السخرية من ليغ 1؟

ميسي خلال مشاركته الأولى في الدوري الفرنسي مع سان جيرمان أمام ريمس (رويترز)
ميسي خلال مشاركته الأولى في الدوري الفرنسي مع سان جيرمان أمام ريمس (رويترز)
5/9/2021-|آخر تحديث: 5/9/202103:38 PM (مكة المكرمة)

يستقطب الدوري الفرنسي لكرة القدم العديد من أبرز نجوم الكرة وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أكمل ترسانة النجوم لفريق باريس سان جيرمان، وتبعه جيروم بواتينغ بالانضمام لفريق ليون.

ويرى كيفين فولاند مهاجم موناكو أن قدوم ميسي وبواتينغ يمثل إضافة حقيقية للدوري الفرنسي، الذي أصبح مدججا بالنجوم.

وانضم الأسطورة ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني، في الوقت الذي انتقل فيه بواتينغ مدافع بايرن ميونخ الفائز مع ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014، إلى أولمبيك ليون.

وقال فولاند لقناة "بيلد تي في" اليوم الأحد "جيروم بواتينغ صفقة جيدة لليون، بإمكانه مساعدتهم، هو أمر رائع للدوري أن يأتي بلاعبين مثل ليونيل ميسي".

وبشكل تقليدي يتم اعتبار الدوري الفرنسي هو الأضعف بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، لدرجة أن البعض يطلقون عليه لقب "دوري المزارعين" كنوع من السخرية.

لكن فرق الدوري الفرنسي وصلت إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا وخاصة باريس سان جيرمان الذي تأهل للمباراة النهائية للبطولة في العامين الآخيرين.

كما أضاف انضمام ميسي الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم برصيد 6 كرات ذهبية، وخلفه كريستيانو رونالدو (5 كرات)، قيمة كبيرة للمسابقة التي سيتحول إليها عشاق كرة القدم لمتابعة أحد أساطير اللعبة على مر التاريخ.

وسجل فولاند المهاجم السابق لباير ليفركوزن الألماني 16 هدفا و8 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي مع موناكو الذي يدربه نيكو كوفاتش المدرب السابق لبايرن ميونخ ومنتخب كرواتيا.

وانضم فولاند للمنتخب الألماني خلال المسيرة الباهتة في كأس الأمم الأوروبية، لكنه لم ينضم إلى الفريق خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، تحت قيادة المدرب الجديد هانزي فليك.

وقال فولاند (29 عاما) "بالتأكيد تتمنى الوجود هناك، لكن تم تجديد دماء الفريق بعض الشيء، وعليك أن تتقبل ذلك، المدرب استدعاني من قبل وشرح لي الوضع".

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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