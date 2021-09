توج المنتخب البرازيلي بالميدالية الذهبية في كرة القدم للمكفوفين للرجال بدورة الألعاب البارالمبية الخماسية بعد فوزه على غريمه اللدود الأرجنتين 1-0 في طوكيو.

وقاد رايموندو مينديز البرازيل للفوز بفضل مهارته المذهلة قبل 8 دقائق على نهاية المباراة، حيث استحوذ على الكرة وراوغ اثنين من مدافعي الأرجنتين ثم سدد الكرة ببراعة في الزاوية العلوية للمرمى "المقص" وسط ذهول وحسرة المنافسين.

وكانت فرحة البرازيل بالفوز مضاعفة حيث جاءت على حساب الأرجنتين، الدولة المهيمنة على اللعبة منذ انطلاقها في دورة الألعاب الأولمبية عام 2004 في أثينا.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز السابع في ترتيب الميداليات بالألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو برصيد 77 ميدالية منها 22 ذهبية و19 فضية و30 برونزية.

ويتكون فريق القدم من 5 لاعبين من ذوي الإعاقة البصرية بما في ذلك "العمى" وتُنظم المسابقات تحت إشراف الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين (IBSA) وتلعب وفق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مع تعديل بعض مواد الكرة الخماسية بما يتناسب مع وضع اللاعبين بهذه الرياضة.

