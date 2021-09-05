كشفت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم وليفربول الإنجليزي طلب راتبا قياسيا لتمديد عقده سيجعله الأعلى أجرا في تاريخ هذا النادي.

وينتهي عقد صلاح (29 عاما) الحالي مع ليفربول نهاية يونيو/حزيران 2023، ويبلغ راتبه الحالي 200 ألف جنيه إسترليني (277 ألف دولار) أسبوعيا.

وذكرت الصحيفة أن صلاح يطلب راتبا قياسيا يبلغ نصف مليون جنيه إسترليني (نحو 694 ألف دولار) للموافقة على تمديد العقد، مما سيجعله صاحب أعلى راتب ليس فقط في الفريق الحالي بل في تاريخ النادي الذي يحرص على تحصينه في ظل بعض التقارير التي تشير إلى رغبة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ضم النجم المصري.

وأشارت إلى أن مدرب ليفربول يورغن كلوب حريص على استمرار هداف الفريق على مدار السنوات الأربع الماضية، مثل حرصه على استمرار بعض ركائز الفريق وهو ما دفعه للتركيز على تمديد عقود بعضهم في الانتقالات الصيفية الأخيرة بدلا من الصفقات الجديدة.

واختتمت "ميرور" التقرير بأن صلاح سيخفض مطالبه المالية في النهاية بعد أن يحصل على راتب أفضل بكثير من راتبه الحالي، وهو ما قد يجعله الأعلى أجرا في النادي أيضا.

وأصبح صلاح الهداف الأول لفريق ليفربول منذ انتقاله من روما الإيطالي عام 2017، حيث سجل 127 هدفا في 206 مباراة، وله 49 تمريرة حاسمة، كما ساهم بدور كبير في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.