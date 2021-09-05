قام رئيس الاتحادِ الدولي لكرة ِالقدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو بزيارة المساكن المؤقتة للاجئين الأفغان في العاصمة القطرية الدوحة.

ورافق رئيس الفيفا في الزيارة مساعدة وزير الخارجية والناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، وتفقدا أحوال اللاجئين، وبينهم أطفال ونساء ورياضيون، وتجاذب إنفانتينو معهم أطرافَ الحديث وشاركَهم بعض الأنشطة.





وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن نحو 600 ِلاجئ أفغاني، أغلبهم من الصحفيين، يقيمون في مجمع يتسع لنحوِ 1500 شخص، والمجمع معَد في الأساسِ لإقامة الوفود ووسائلِ الإعلامِ والشخصيات المدعوةِ لحضور بطولة كأسِ العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام المقبل.