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لماذا يتغاضى الجميع عن الجوانب المظلمة في شخصية أليكس فيرغسون؟

كريستيانو رونالدو كشف أن مدربه السابق أليكس فيرغسون لعب دورا حاسما في عودته إلى مانشستر يونايتد (رويترز)
كريستيانو رونالدو كشف أن مدربه السابق أليكس فيرغسون لعب دورا حاسما في عودته إلى مانشستر يونايتد (رويترز)
4/9/2021-|آخر تحديث: 4/9/202107:41 PM (مكة المكرمة)

عاد اسم السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري ليتصدر عناوين الأخبار في الأيام الماضية، بعد أن كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو أن مدربه السابق لعب دورا حاسما في عودته إلى الفريق.

وشكّل ذلك فرصة لمحبّي السير للتذكير بإنجازاته ومشواره الاستثنائي مع اليونايتد، لكن لماذا تتجاهل الجماهير الجوانب المظلمة من شخصية المدرب الأسكتلندي؟

في مقال له بصحيفة "ذا تايمز" (The Times) البريطانية، يقول الكاتب ماثيو سيد إن المكانة المميزة التي يحظى بها فيرغسون في تاريخ كرة القدم الإنجليزية والعالمية، يجب ألا تحجب الجوانب السلبية في مسيرته، والتي قد يكشف عنها خلال السنوات القادمة عدد من اللاعبين الذين عانوا من طبعه الحادّ ونرجسيته ورغبته في خدمة مصالحه الشخصية.

الجانب المظلم

ويعتقد الكاتب أن جماهير اليونايتد تتناسى عددا من زلات السير، مثل إلقاء الحذاء على وجه ديفيد بيكهام، ورمي طبق الشاي على غوردون ستراكان، والصراخ المستمر على اللاعبين الشباب، ومزاعم استغلال المنصب لإجبار بعض اللاعبين على التوقيع مع ابنه جايسون الذي عمل وكيلا للاعبين، وغير ذلك من الادعاءات التي تؤكد أن سمعته ليست ناصعة تماما.

في إحدى المناسبات، قام فيرغسون بتعطيل صفقة انتقال اثنين من لاعبيه على سبيل الإعارة إلى نادي "بريستون نورث إيند"، وذلك في اليوم ذاته الذي أقيل فيه ابنه دارين من تدريب الفريق.

وقد يزعم محبّو فيرغسون أن ذلك لم يكن إلا مصادفة، تماما مثلما يبررون استخدام فريق ابنه دارين ملاعب تدريب مانشستر يونايتد في عدة مناسبات، لكن الشيء الواضح -وفقا الكاتب- أن مدرب اليونايتد السابق كان يتمتع بصلاحيات غير محدودة تسمح له بأن يفعل ما يشاء في النادي.

وعلى مدى أعوام، خالف فيرغسون التزاماته مع شبكة "بي بي سي" (BBC) لتقديم تصريحات ما بعد المباريات، وحظر دخول العديد من الصحفيين قاعة المؤتمرات الصحفية بالنادي، وطعن عدة مرات في نزاهة الحكّام والقائمين على الدوري.

وقد تغاضى جمهور اليونايتد عن خلاف فيرغسون مع الأيرلنديين جون ماغنير وجي بي مكمانوس، اللذين كانا يملكان نسبة كبيرة من أسهم النادي، وهو ما مهّد الطريق أمام عائلة "غليزر" للاستحواذ على اليونايتد، وأدى إلى خسارة ملايين الدولارات من أرباح الأسهم.

مشوار فيرغسون

ويرى الكاتب أن كل هذه القصص لا تجد أي صدى إعلامي في الوقت الحالي، لأن الجمهور لا يريد سماع أشياء سلبية عن الرجل الذي حقق الكثير من الإنجازات خلال مشواره التدريبي، وعانى مؤخرا من أزمة صحية خطيرة، لكن الكثير من الحقائق المظلمة والتصرفات المشبوهة ستُكشف مستقبلا.

لكن كيف سيكون رد فعل محبّي السير عند تسليط الضوء على الجوانب السلبية في مسيرته؟ الأكيد أن ذلك لن يمحو إنجازاته كمدرب عبقري سخّر كل إمكاناته لتطوير مهارات لاعبيه والوصول بفريقه إلى أعلى المستويات.

ويعتقد الكاتب أن الإشادة بإنجازات مدرب اليونايتد السابق لا تعني التغاضي عن مساوئه، وأنه حان الوقت للكشف عن تلك الجوانب المظلمة التي لا يريد أحد التطرق إليها، سواء من الجمهور أو إدارة اليونايتد أو القائمين على الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر : تايمز

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