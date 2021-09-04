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عبوس ومتقلب المزاج.. مبابي يثير غضب لاعبين في المنتخب الفرنسي

مبابي سجل 17 هدفا في 49 مباراة مع المنتخب الفرنسي (رويترز)
مبابي سجل 17 هدفا في 49 مباراة مع المنتخب الفرنسي (رويترز)
4/9/2021

كشف كتاب جديد في فرنسا عن تفاصيل خاصة حول شخصية النجم الشاب كيليان مبابي وطريقة تعامله في كواليس المنتخب، وهو ما يفرض ضغوطا إضافية على المدرب ديديه ديشامب.

ويدرك المدربون أن إدارة لاعب بموهبة استثنائية مثل مبابي يفرض تعاملا خاصا وإدارة لتفاصيل كثيرة للاعب مهم وحاسم فوق الملعب، ولكنه قد يكون صاحب تأثير سيئ في الكواليس وبين اللاعبين.

ونقل موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي، مقاطع من كتاب جديد سيصدر قريبا في فرنسا بعنوان "من كأس العالم إلى اليورو، القصة السرية لفرصة مهدرة"، للصحفي بابتيست ديسبريز.

وأشار الكاتب إلى أن منح مبابي بعض الامتيازات البسيطة خلال بطولة اليورو التي جرت قبل أسابيع، أثار غضب عدد من زملائه. ونقل عن مصدر مقرب من المنتخب قوله "إمكانات مبابي لا تصدق، ولكن لديه أيضا جوانب يصعب إدارتها، فعندما لا تسير الأمور على ما يرام، يصبح بمزاج متقلب بعض الشيء، ويبدأ في العبوس. ولا يمر ذلك دون التأثير على توازن المجموعة".

وشبه الكاتب وضع المدرب الفرنسي ديديه ديشامب بمن يمشي فوق بيض، في سعيه لإدارة نجوم الفريق وتسيير اليوميات دون الاصطدام بمشاكل قد تؤثر على تماسك المجموعة.

ووفقا للكاتب، فإن مبابي من بين أبرز النجوم الذين يتطلبون حذرا في التعامل، فهو لا يعتبر من اللاعبين الذين يعملون بجد خلال التدريبات.

وقال الكاتب إن النجم البالغ من العمر 22 عاما حين لا يشعر بالاهتمام المناسب من الطاقم الفني، فإنه يبدي رد فعل واضح للجميع، وهي التجربة التي تكررت داخل المعسكر التدريبي للمنتخب الفرنسي وأثارت انزعاج بعض اللاعبين.

وأكد أن ديشامب -وإدراكا منه لأهمية مبابي في الفريق- يسعى إلى عدم إثارة غضب اللاعب، ويحرص على نزع فتيل أدنى جدل وتفادي تطوره لخلاف.

وبعد تألقه ومساهمته الكبيرة في تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018، تعرض مبابي لضغوط كبيرة إثر إهدار ركلة ترجيحية أمام سويسرا والخروج من ثمن نهائي يورو 2020، علما بأنه سجل 17 هدفا في 49 مباراة مع المنتخب إلى غاية الآن.

المصدر : مواقع إلكترونية

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