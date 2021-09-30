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كرة قدم

الأندية المصرية رفضت التعاقد مع اثنين من نجوم دوري أبطال أوروبا ولاعب في ليفربول

لاعبو شريف تيراسبول يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى ريال مدريد (رويترز)
لاعبو شريف تيراسبول يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى ريال مدريد (رويترز)
30/9/2021

كشف أحمد البحراوي المحامي الرياضي ووكيل اللاعبين المصريين عن عرضه لاعبين تألقا مع فريق شريف تيراسبول في بطولة دوري الأبطال الأوروبي على عدد من الأندية المصرية ورفضتهما.

ونشر البحراوي صورا لـ3 لاعبين، هم: مومو يانسن المهاجم الغيني وأداما تراوري (جناح أيمن من مالي) لاعبا نادي شريف تيراسبول، والغاني فتاح إسحاق لاعب ليفربول الحالي.

وعلق البحراوي على الصور قائلا "اللي على يمين الصورة ده اسمه مومو يانسن مهاجم غيني من سنة بالظبط كان فري وكنا بنلف بيه على أندية مصر وبندلل عليه علشان نجيبله نادي وكل المدربين والأندية رفضوه، أبرزهم نادي البنك الأهلي".

وأضاف البحراوي "واللي على شمال الصورة ده اسمه أداما تراوري مركزه جناح أيمن عرضناه من سنة برضو على كتير من الأندية المصرية أبرزهم الإسماعيلي إعارة ببلاش مع أحقية شراء بقيمة تقريبا ما يعادل ثلاثة مليون جنيه مصري والإسماعيلي رفضه وقال عليه لاعب قليل".

وأكمل البحراوي حديثه مشيرا إلى يانسن وتراوري: "الأولاني ده يسجل هدفا أمام شختار دونيتسك ويلعب مباراة عمره أمامهم والثاني يسجل هدفا أمام الفريق الأوكراني أيضا ويعمل أسيست الجولين أمام ريال مدريد الإسباني".

واستطرد البحراوي في حديثه عن فتاح إسحاق قائلا إنهم عرضوه على كل الأندية المصرية بمقابل 150 ألف دولار لترفضه كل الأندية، ليتعاقد إسحاق مع نادي ليفربول بمليون و500 ألف جنية إسترليني أي أكثر من مليوني دولار.

وأثارت التدوينة عاصفة من تعليقات الجماهير المصرية متأسفة على حال الكرة المصرية، معبرين عن دلالتها على المحسوبية والفساد في الكرة في مصر.

شبهة فساد في بعض الصفقات

وهناك اتهامات بالفساد لبعض المسؤولين ووكلاء اللاعبين -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- في عمليات انتقالات للاعبين.

إذ تتعاقد بعض الأندية مع لاعبين عبر وكلاء معينين فقط، وقد ترفض لاعبين جيدين آخرين لأنهم ليسوا من طرف الوكلاء الذين يتعاملون معهم.

وشهدت الساحة الكروية المصرية العديد من الصفقات التي وُصفت "بالفاشلة" للاعبين دفعت الأندية ملايين الدولارات لضمهم من خلال وكلائهم المحظيين.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند
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