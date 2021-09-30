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كرة قدم

كومان يبرر هزيمة برشلونة أمام بنفيكا ودي يونغ يرفض إقالته

كومان يقف خارج الخطوط خلال هزيمة برشلونة القاسية (رويترز)
كومان يقف خارج الخطوط خلال هزيمة برشلونة القاسية (رويترز)
30/9/2021

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن فشل فريقه في استغلال الفرص التي أتيحت له تسببت في الهزيمة 0-3 أمام مضيفه بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء ليزيد الضغط على المدرب الهولندي.

وبدأ برشلونة الدوري الإسباني بشكل سيئ ويحتل المركز السادس متأخرا بخمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر، وخسر أول مباراتين في المجموعة الخامسة بدوري الأبطال بنتيجة 0-3 أمام بايرن ميونخ ثم بنفيكا.

واستحق بنفيكا الفوز بثنائية داروين نونيز ورافا سيلفا، وأشار كومان إلى أن الفارق بين الفريقين هو استغلال الفرص فقط.

وقال المدرب الهولندي "من الصعب تقبل هذه النتيجة، فهي لا تعبر عما حدث على أرض الملعب. نعم اهتزت شباكنا مبكرا لكننا كنا الطرف الأفضل إلى أن أصبحت النتيجة 2-0. أتيحت لنا العديد من الفرص ولم نستغلها. هكذا تتغير المباريات".

وأضاف كومان "إذا أحرز المنافس 3 أهداف من 3 فرص وفشلنا نحن في ذلك، فهذا فارق كبير بين الفريقين".

ويتذيل برشلونة المجموعة من دون رصيد، في حين يأتي بايرن في الصدارة بست نقاط متفوقا بنقطتين على بنفيكا البرتغالي، ويملك دينامو كييف نقطة واحدة.

ويستضيف برشلونة نظيره الأوكراني الشهر المقبل حيث سيكون بحاجة للفوز للحفاظ على آماله في بلوغ دور الـ16.

دعم الفريق

وشدد كومان على أن الفريق يدعمه، إذ يسعى لتغيير موقفه الحالي، وأشار إلى أنه لا يعلم شيئا عن رأي الإدارة.

وقال "لن أتحدث عن مستوى الفريق. لا يوجد أي جدوى من المقارنة بتشكيلات برشلونة السابقة. هذا واضح مثل الماء".

وأضاف "يمكنني التعبير عن رأيي عن عملي في النادي. أشعر بدعم اللاعبين. لا أعلم شيئا عن بقية النادي.. لا يمكنني قول المزيد إذ لا أعرف في ماذا يفكر النادي. الأمر ليس في يدي".

إقالة كومان ليست الحل

وحاول فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة الدفاع عن مدربه ومواطنه بقوله إن إقالة كومان لن تحل مشاكل الفريق.

وفي الأسبوع الماضي دعم جوان لابورتا رئيس برشلونة المدرب الهولندي، لكنه قال أيضا إن الإدارة لن تتهرب من اتخاذ القرارات الصعبة لو هناك حاجة لذلك.

وقال الهولندي دي يونغ "لا أعتقد أن الحل يكمن في تغيير المدرب. لا يمكنني الحديث عن كومان. علينا مواصلة القتال وتجاوز هذا الوضع. يمكننا الخروج من هذا المأزق بالعمل وأن يكون الفريق متحدا".

ويحل برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل في مواجهة قد تعجل نتيجتها برحيل كومان أو تؤخره قليلا.

المصدر : رويترز

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