كشفت صحيفة “ميرور” (Mirror) البريطانية أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري لكرة القدم طلب راتبا قياسيا سيجعله الأعلى أجرا في تاريخ هذا النادي الإنجليزي.
غاب ميسي ورونالدو وتصدر صلاح.. يويفا يعلن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري الأبطال
حضر النجم المصري محمد صلاح -هداف فريق ليفربول الإنجليزي- ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس.
وصلاح هو اللاعب العربي الوحيد الذي تواجد بالقائمة التي كان أبرز الغائبين عنها كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجما باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي على الترتيب، رغم نجاحهما في هز الشباك خلال تلك الجولة.
وسجل ميسي هدفه الأول في مسيرته مع سان جيرمان -الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني- خلال فوز الفريق الفرنسي 2-0 على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما أحرز رونالدو هدفا في الثواني الأخيرة، قاد به يونايتد للفوز 2-1 على ضيفه فياريال الإسباني.
🥅⚽️ ميسي يبصم على أول أهدافه مع باريس سان جيرمان من بوابة مانشستر سيتي 💪#دوري_ابطال_اوروبا | #باريس_السيتي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/2OcEOp5THU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2021
وسجل صلاح هدفين قاد بهما ليفربول للفوز 5-1 على مضيفه بورتو البرتغالي في المجموعة الثانية، ليسهم في تصدر الريدز للمجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الإسباني.
⚽️🥅 صلاح يواصل التألّق ويضع ليفربول في المقدّمة أمام بورتو#بورتو_ليفربول | #دوري_ابطال_اوروبا #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/UhFkXGCCXK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2021
وتقاسم صلاح أعلى رصيد من النقاط بين اللاعبين المختارين للتشكيلة المثالية مع ليروي ساني، نجم بايرن، بحصولهما على 16 نقطة، وفقا لموقع يويفا.
👏 ليروي ساني يعانق الشباك بهدف مباغت#دوري_أبطال_أوروبا | #بايرن_ميونيخ | #دينامو_كييف #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/a2JpnxlcIC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 29, 2021
وتقدم النجم المصري للمركز 22 في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، مشاركة مع النجم الهولندي أريين روبن، بتسجيله 31 هدفا في 60 مباراة خاضها خلال مسيرته بالمسابقة، بواقع 28 هدفا مع ليفربول وهدفين مع فريقه السابق بازل السويسري وهدف مع روما الإيطالي.
🎙️ صلاح @MoSalah: "أحكمنا سيطرتنا على مجريات المباراة"#بورتو_ليفربول | #دوري_ابطال_اوروبا #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/sYNcSPe5cu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2021
وتخطى صلاح النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو الذي أحرز 30 هدفا في مشواره في البطولة، لينفرد بوصافة قائمة الهدافين التاريخيين للاعبين الأفارقة في المسابقة المرموقة، بفارق 13 هدفا خلف المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا.
ويحتل صلاح المركز الثالث حاليا في قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم، بفارق هدفين خلف الإيفواري سيباستيان هالير، مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، فيما يتقاسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي -هداف بايرن ميونخ الألماني- المركز الثاني في لائحة هدافي البطولة هذا الموسم مع الفرنسي كريستوف نكونكو، مهاجم لايبزغ الألماني، برصيد 4 أهداف لكل منهما.
👏💪 روبرت ليفاندوفسكي يسجل للمباراة الخامسة عشرة على تواليا على ملعب أليانز أرينا 🏟️#دوري_أبطال_أوروبا | #بايرن_ميونيخ | #دينامو_كييف #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/UxJFZIyEVe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 29, 2021
وجاءت القائمة المثالية للجولة الثانية على النحو التالي:
حراسة المرمى: جيورجوس أثاناسياديس (شيريف تيراسبول).
خط الدفاع: دوجلاس سانتوس (زينيت)، ياروسلاف راكيتسكي (زينيت)، ميلان شكرينيار (إنتر ميلان).
خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول)، فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، إدريسا غايي (باريس سان جيرمان)، هانز فانكين (كلوب بروج)، ليروي ساني (بايرن ميونخ).
خط الهجوم: داروين نونيز (بنفيكا)، كريم أديمي (سالزبورغ).
🔥⚽️شوط أول للتاريخ
شيريف تيراسبول 🇲🇩 يصعق ريال مدريد ويهز شباك العملاق تيبو كورتوا#ريال_مدريد_شيريف | #دوري_ابطال_اوروبا #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/DMrnJG7aUy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 28, 2021