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غاب ميسي ورونالدو وتصدر صلاح.. يويفا يعلن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري الأبطال

صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه في مرمى بورتو (رويترز)
صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه في مرمى بورتو (رويترز)
30/9/2021

حضر النجم المصري محمد صلاح -هداف فريق ليفربول الإنجليزي- ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس.

وصلاح هو اللاعب العربي الوحيد الذي تواجد بالقائمة التي كان أبرز الغائبين عنها كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجما باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي على الترتيب، رغم نجاحهما في هز الشباك خلال تلك الجولة.

وسجل ميسي هدفه الأول في مسيرته مع سان جيرمان -الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني- خلال فوز الفريق الفرنسي 2-0 على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما أحرز رونالدو هدفا في الثواني الأخيرة، قاد به يونايتد للفوز 2-1 على ضيفه فياريال الإسباني.

وسجل صلاح هدفين قاد بهما ليفربول للفوز 5-1 على مضيفه بورتو البرتغالي في المجموعة الثانية، ليسهم في تصدر الريدز للمجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الإسباني.

 

وتقاسم صلاح أعلى رصيد من النقاط بين اللاعبين المختارين للتشكيلة المثالية مع ليروي ساني، نجم بايرن، بحصولهما على 16 نقطة، وفقا لموقع يويفا.

وتقدم النجم المصري للمركز 22 في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، مشاركة مع النجم الهولندي أريين روبن، بتسجيله 31 هدفا في 60 مباراة خاضها خلال مسيرته بالمسابقة، بواقع 28 هدفا مع ليفربول وهدفين مع فريقه السابق بازل السويسري وهدف مع روما الإيطالي.

وتخطى صلاح النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو الذي أحرز 30 هدفا في مشواره في البطولة، لينفرد بوصافة قائمة الهدافين التاريخيين للاعبين الأفارقة في المسابقة المرموقة، بفارق 13 هدفا خلف المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا.

ويحتل صلاح المركز الثالث حاليا في قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم، بفارق هدفين خلف الإيفواري سيباستيان هالير، مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، فيما يتقاسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي -هداف بايرن ميونخ الألماني- المركز الثاني في لائحة هدافي البطولة هذا الموسم مع الفرنسي كريستوف نكونكو، مهاجم لايبزغ الألماني، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

وجاءت القائمة المثالية للجولة الثانية على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيورجوس أثاناسياديس (شيريف تيراسبول).

خط الدفاع: دوجلاس سانتوس (زينيت)، ياروسلاف راكيتسكي (زينيت)، ميلان شكرينيار (إنتر ميلان).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول)، فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، إدريسا غايي (باريس سان جيرمان)، هانز فانكين (كلوب بروج)، ليروي ساني (بايرن ميونخ).

خط الهجوم: داروين نونيز (بنفيكا)، كريم أديمي (سالزبورغ).

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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